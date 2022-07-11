习近平总书记6月28日在湖北省武汉市考察时强调，我们必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我国发展独立性、自主性、安全性。

这是习近平总书记关于科技创新的又一次重要论述，也是对科技工作提出的新要求。为深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新重要论述,科技日报今天起推出系列评论，从“加快实现高水平科技自立自强”“不负‘第一动力’”“谨记‘四个面向’”“科学普及与科技创新同等重要”“坚持人才是第一资源”等角度，深刻领悟重要论述对于科技创新支撑引领高质量发展的指导意义。今天刊发第一篇《加快实现高水平科技自立自强》。

科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。习近平总书记在武汉考察时强调，我们必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我国发展独立性、自主性、安全性。这是习近平总书记对我国科技创新重点方向和关键目标作出的深刻判断，为科技战线提供了强大思想引领。

唯有科技自立自强，才能推动经济社会实现高质量发展，把竞争和发展的主动权牢牢掌握在自己手中。党的十八大以来，习近平总书记亲自部署、亲自推动事关科技长远发展的一系列重大举措。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国科技事业发生了历史性、整体性、格局性重大变化。2021年，全社会研发经费达到2.79万亿元，居世界第2位；研发人员总量预计为562万人年，稳居世界第1位；PCT专利申请量增至6.95万件，连续三年位居世界首位……我国已成功进入创新型国家行列。

“备豫不虞,为国常道”。我国科技事业取得今天的成就，源于忧患意识与超前布局。当今世界百年变局愈加激荡，国际力量对比深刻调整，新一轮科技革命和产业变革深度演进，全球产业链供应链面临重塑。一个领域的关键核心技术发展能否抢得先机，可能直接导致一个国家竞争位势的根本性变化。习近平总书记指出，构建新发展格局最本质的特征是实现高水平的自立自强，必须更强调自主创新。立足实现中华民族伟大复兴历史进程的关键时期，我们比任何时候都更加需要创新这个第一动力，都更加需要把科技自立自强作为战略支撑。

加快实现高水平科技自立自强，要勇闯“无人区”，加强原创性、引领性科技攻关。关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。我国原始创新能力还不强，要从经济社会发展和国家安全面临的实际问题中凝练科学问题，弄通“卡脖子”技术的基础理论和技术原理，以应用牵引、突破瓶颈为路径做强基础研究，实现更多“从0到1”的原创突破，坚决打赢一批关键核心技术攻坚战，把科技的命脉掌握在自己手中。

加快实现高水平科技自立自强，要牵住“牛鼻子”，提升国家创新体系整体效能。我国创新体系整体效能还不高，要推进创新链产业链融合，加快构建龙头企业牵头、高校院所支撑、各创新主体相互协同的创新联合体，发展高效强大的共性技术供给体系，提高科技成果转移转化成效，保障国家战略科技力量建设，增强国内大循环的稳健性。要积极利用国内国际两个市场、两种资源，增强全球创新要素集聚和创新资源整合能力，为畅通国内国际大循环、提升国际竞争力筑牢科技创新基石。

加快实现高水平科技自立自强，要做好“加减法”，推进科技管理改革。要赋予科学家更大技术路线决定权和经费使用权，加快转变政府职能、转变作风、深化改革。要健全社会主义市场经济条件下新型举国体制，充分发挥国家作为重大科技创新组织者的作用，抓系统布局、系统组织、跨界集成，把政府、市场、社会等各方面力量拧成一股绳，形成未来的整体优势。

加快实现高水平科技自立自强，要打造“主力军”，建设全球人才高地。实现高水平科技自立自强，归根结底要靠高水平创新人才。既要聚焦战略人才力量，激发各类人才创新活力，努力造就一批高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，又要加大人才培养引进使用力度，在全球范围内吸引人才、留住人才、用好人才。

征程万里风正劲，重任千钧再奋蹄。正如习近平总书记所说，“创新从来都是九死一生”。我们必须有“亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔”的豪情，以党的领导力、组织力、号召力为力量源泉，以科技创新支撑国家发展与安全，以科技的主动赢得国家发展的主动，以加快实现高水平科技自立自强的实际行动，迎接党的二十大胜利召开！

(责编：罗知之、陈键)