人民网记者 车柯蒙

实施大规模增值税留抵退税是新的组合式税费支持政策的“重头戏”，涉及企业户数多，审核难度大，工作链条长，确保留抵退税政策落快落准落稳，是一场前所未遇的硬仗大仗。

自4月1日以来，全国税务系统认真贯彻党中央、国务院部署，坚持“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”五措并举，联合财政、人民银行国库等部门共同加快退税进度，凝聚货劳、风控等部门和各层级税务机关等全系统力量共同防范退税风险，联合公安、海关等五部门共同狠打骗税违法犯罪行为，统筹督察内审、纪检等部门力量，共同查处失职失责特别是内外勾结、通同作弊的税务人员，全力以赴确保大规模留抵退税政策落快落准落稳，助力稳住宏观经济大盘。

合退：财税银三部门齐心协力保退税

一笔笔留抵退税款，顺畅地从“纸上”落到企业“账上”，离不开税务、财政、人民银行国库三部门的齐心协力、密切配合，离不开各地党委政府的指导支持。

党中央、国务院部署实施大规模增值税留抵退税政策后，税务总局加强与财政、人民银行国库等部门的联动合作，建立自上而下、协同贯通的退税工作机制，及时制发一系列退税文件，形成共同推进留抵退税工作有力有序有效开展的良好局面。

各地税务部门按照税务总局统一部署，迅速成立留抵退税工作专班，落实“五个必汇报”要求，即退税资金安排必汇报、大额疑难退税申请必汇报、重大退税风险隐患必汇报、重大骗税案件必汇报、重大舆情事件必汇报，广泛争取地方党委政府支持。

云南省税务部门与当地财政、人民银行部门建立“工作协调、信息共享、合作提升、直达快享”四项机制，通过联席会议、互派干部、信息交换、资源共享、数据比对、政策衔接、联合公告等方式，全力推动政策直达、留抵速办、红利快享。陕西省税务局推动构建政府主导、税务主抓、财税库协同、公安护航的“一盘棋”落实机制，主动争取各级地方党委政府支持，统筹退税节奏和资金调度，建立快速退税通道。

重庆市税务局与市财政局、人民银行重庆营业管理部建立退库办理统筹协调工作机制，每日监控留抵退税各环节办理情况，统筹督促各区县局及时开具收入退还书，并协调国库办理退库，确保每一笔留抵退税款安全顺利到账。

内蒙古呼和浩特市税务部门与人民银行呼和浩特中心支行合作，采取预约退税和错峰办理等方式，合理高效安排退税进度，避免因集中申请退付、业务办理高峰期发生系统拥堵现象，推动退税资金平稳“落袋”。

河北京车轨道交通车辆装备有限公司前期建设投入资金大、留抵税额多，保定市税务部门与财政、人民银行等部门共同为企业制定退税办理方案，确保退税款直达企业账上。“税款及时到账，公司项目建设有了运转资金，太给力了！”该公司相关负责人高兴地说。

为保障退税资金的足额调度，湖南省税务局与省财政厅、人民银行多次沟通，会同出台了以“调、奖、缓、罚”为主要内容的退税资金保障举措。实际办理退税时，省级财力全额垫付地方负担的退税资金，为市县落实退税提供坚实财力保障。同时，市县可延期2年—3年将省级预支的退税资金上解，大大缓解财政相对困难市县的工作压力，确保足额留抵退税第一时间直达市场主体、直接惠企利民。

在山西，阳泉市财政局积极协调税务、人民银行等部门建立定期沟通机制，定期统计各类企业特别是小微企业办理退税的户数、规模等情况，算好退税工作的时间账和进度账。在湖北，人民银行武汉分行主动会同财政、税务部门建立三方协调联动机制，及时沟通、共同商定研究留抵退税政策落地事宜，分工做好退税资金保障和留抵退税具体退付工作。

“今年实施的留抵退税政策具有含金量高、退税规模大、精准性强等特点。财政、税务、人民银行三方持续加强联动，有效推进了留抵退税政策落细落实。”中央财经大学财政税务学院院长白彦锋说。

合防：系统上下严把退税风险关

落实好留抵退税政策，需要把风险“筛”出来，把隐患“滤”出去，把好退税审核关，严防退税风险。4月以来，税务部门凝聚系统内部货劳、风控等部门及各层级税务机关力量，共同防范留抵退税风险。

税务总局制发《关于开展增值税留抵退税工作质效进度督察的通知》，组织围绕留抵退税工作进度、退税审核质效、风险应对质量等工作开展重点督察。各地税务部门按照《通知》要求，严督实查，建立起防范退税风险的多道防线。

甘肃省税务局集结风控、税政、法规等内部各方联动，将退税风险防控贯穿留抵退税政策落实的各环节、全过程。天津市税务局坚持监督检查与专项督察相结合、远程与实地相结合，通过实地督导、调研座谈、电话抽查、现场抽访等方式发现并推送疑点数据，防范和处置风险。

大额留抵退税业务风险高、审核难度大，极易引发退税风险。为防范这一风险，各地税务部门相继推出“多岗审”“团队审”“提级审”等工作机制，充分发挥集体力量和智慧共防联控。

江西省税务部门组建市县两级风险分析团队，建立“市局做精风险识别，县区局做实风险应对”一体化精准防控机制，自上而下、协同贯通、齐心协力拧成一股绳。一方面，市级风险团队组织协调、风险分析、扎口推送；另一方面，县级风险团队积极应对、瞄准风险点、防止税款流失。

市县两级风险分析团队将落实政策和风险防控同部署、同研究、同推进，以座谈、会议、电话、微信等多种形式形成常态化、持续性深入交流，确保政策落地又稳又准。

河南省税务部门在提级审核中，按照风险高低、金额大小、审核难易等维度，明确对纳税人申请退税金额500万元以上，县级税务机关对是否符合退税条件、是否存在增值税涉税风险疑点难以判断的，可以提请市级税务机关审核；对纳税人申请退税金额5000万元以上，县级、市级税务机关难以判断的，可以提请省局审核。“这一制度充分发挥上一级税务机关数据权限更大、风险分析更准、政策掌握更好的优势，有效防范了留抵退税重大风险。”河南省税务局退税减税办有关负责人表示。

北京市税务局以“部门联动”为工作抓手，全方位筑牢留抵退税风险防范堤坝。该局组织数据管理、货物劳务、督审等部门充分运用税收大数据，先后建立27个风险筛查模型，依托人机结合方式强化风险预警，对风险企业逐户进行研判和排查，切实做到“无风险早退快退、有风险严防严管”。

合打：六部门协同精确打击骗税

全年超过1.64万亿元的留抵退税资金，是企业发展的“及时雨”“续命钱”，却也可能成为不法分子眼中的“唐僧肉”。

落实留抵退税越是紧迫，打击骗取退税越显必要。3月21日召开的国务院常务会议指出，对偷税、骗税、骗补等行为坚决打击、严惩不贷。税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门在以往基础上进一步健全协作机制，持续严厉打击骗取留抵退税行为，有效发挥留抵退税政策正效应，确保退税资金规范准确、顺畅有序到达纳税人手中。

4月以来，六部门两次召开联合打击骗取留抵退税工作推进会，对相关举措进行安排部署。每次会议在强调严打的同时，特别强调六部门要协同联动、精诚共治，充分发挥六部门“合打”优势作用。

5月11日，六部门召开联合打击骗取增值税留抵退税工作推进会。会议强调，要精诚合作共治，不断增强严厉打击骗取留抵退税工作的协同性，提出着力健全六部门联合推送案源、联合查办案件、联合督办大案、联合专项行动等工作机制，形成更强劲的工作合力。

6月16日，六部门召开全国联合打击留抵骗税和出口骗税工作交流推进会。这次会议再次强调，凸显“合”的工作要求，保持高度警惕，强化风险意识，发挥各自优势，更加迅速有力地打击各类骗税违法犯罪行为，为留抵退税政策和出口退税支持措施落实落地保驾护航。

各地税务、公安等六部门按照相关会议要求，开展联合打击骗取退税工作，对违法犯罪行为露头就打、严惩不贷，战果持续显现。

陕西省六部门签订合作备忘录，明确联合查办案件、互通信息查询、线索证据移交等合作事项，建立工作联动、风险联防、案件联查、问题联治工作机制，以零容忍的态度坚决打击骗取留抵退税违法犯罪行为。截至6月23日，陕西省共立案检查180户涉嫌骗取或违规取得留抵退税企业，已查实151户存在问题，查实偷税等其他涉税问题，对8起典型案件进行曝光。

深圳市六部门在联合打击骗税过程中，充分发挥大数据共享作用，开展情报交换和联合分析研判，一举破获一起跨省市团伙式骗取留抵退税案件，成功阻断骗退留抵税额6800余万元。

聚合力、出重拳、严惩戒。四川大学经济学院教授李航星表示，多部门联合严厉打击骗取留抵退税行为，可以充分发挥各部门在案件查办、调查取证、司法起诉、信息共享、资金查询等方面的专业优势，最大限度实现对骗取留抵退税行为的全链条、一体化、穿透式打击。

合查：多环节“严查内错”护航政策落实

留抵退税政策落实工作时间紧、任务重，新老问题交织、企业情况复杂，政策落实中的内部管理和税务执法风险不容忽视。因此，在六部门合力狠打骗退的同时，税务总局坚持“严查内错”不动摇，坚持自我革命、刀刃向内，切实加强内部监督，治小错防大患，进一步加大对留抵退税政策执行、风险防控、稽查办案、责任落实、问题整改等工作的全方位督察，严肃查处在留抵退税工作中的不作为、慢作为、乱作为等行为，特别是对内外勾结、通同作弊骗取留抵退税等行为，深入开展一案双查，依法依规依纪严肃处理，营造严的氛围、形成严的态势，有力有效促进政策落实落细。

为切实提升监督质效，税务部门改变税收违法案件“一案双查”中从稽查到督审再到纪检的“串联式”工作模式，转为建立“四统一、四同步”工作机制，稽查、督审及各业务职能部门及时向纪检部门提供相关线索，纪检部门尽早介入，会同有关部门进行“并联式”调查核实，实现案件查办合力攻关、露头就打、快速突破。同时，充分运用地方纪委监委、公安等部门及纳税人提供的线索，必要时提级严查，整合办案资源，提升办案质效。

针对税务人员失职失责、错审漏审行为，税务部门开展精准督察，细化留抵退税督察要点，充分发挥税收大数据优势，形成“发现问题-分析问题-全面排查”的工作要求和推进方法。针对内部监督发现的问题，在推动落实整改的同时，坚持实事求是、依法依规、客观公正、过罚相当的原则，准确区分不同问题的性质，合理界定不同岗位的责任，精准规范实施分类处置，既切实发挥监督执纪的震慑效应，又充分保护税务干部履职尽责的积极性。

广西税务部门实行“主责复盘、督审复核、纪检复查”的做法，主责部门以24项复盘指标坚持复盘“常态化”，主查是否应退，严防“退不准”风险；督审部门以29项复核指标驱动复核“立体化”，聚焦履职是否到位，严防慢作为、不作为、乱作为风险；纪检部门以“一案双查”线索实现复查“链条化”，紧盯税务干部廉政问题，严防失职渎职、内外勾结风险。

深圳税务部门内查执法过错，运用60个内控指标挖掘疑点数据，加强监督执纪工作，发现违规违纪问题线索29条。纪检部门准确区分不同问题的性质，合理界定不同岗位的责任，精准运用“四种形态”进行处理，切实发挥监督执纪的震慑效应。

落实留抵退税，合力见实效、出奇迹。税务部门将持续推动税收精诚共治，凝聚系统内外力量，不折不扣落实党中央、国务院决策部署，进一步推动五措并举工作策略相辅相成、一体贯通，全力保障留抵退税政策落快落准、落稳落好，为助力稳住宏观经济大盘贡献力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(责编：鲁婧、高雷)