王绍绍

经过多年的发展，高铁成了大家出行最为便捷的交通工具之一，也成为中国整体领先世界的产业。站在区域看高铁，它是推动经济发展的新引擎；站在全国看高铁，它是激发国内经济循环的新龙头；站在世界看高铁，它是发掘世界区位潜能的新动力。

随着京广高铁北京至武汉段常态化按时速350公里高标运营，中国高铁建设又将迈上一个新的台阶。现在，目光聚焦于京广高铁南段，从广州铁路建设布局出发，客站、铁路、港口怎样折射出中国铁路建设新成就。

智能服务便捷旅客出行

广州南站位于京广高铁最南端，是粤港澳大湾区综合交通枢纽，现有京广、广深港、南广、贵广、广珠城际5条高铁线路交汇于此，目前为全国列车开行对数最多、旅客发送量最大的高铁车站。

近年来，广州南站加大客运提质升级，在营造干净整洁、温馨舒适的候乘环境同时，以科技赋能推动服务优化升级，提高旅客通行效率，为旅客提供便捷的出行体验。

广州南站。中国铁路供图

车票从“有形”变“无形”，售票服务便民化升级。“2013年开始，很多旅客选择过上‘双城’生活，工作地在广州，居住地在中山、江门等地。广州南站首次在广珠城际线推出中铁银通卡，旅客无需提前购票，刷卡就能进站乘车。”广州南站售票员宋婷婷说道。2019年，广州南站又推行电子客票，逐步实现了无纸化的替代。

售票服务的升级还体现在自动售票机的功能多样化上。2021年以来，广州南站自动售票机在增加自助办理退票、改签功能后，又增加了办理手机号码预留（变更）、优惠资质核验、会员服务等业务，如今的广州南站自动售票机可以说是一台多功能复合型自助业务办理终端。

在疫情防控的背景下，广州南站在全国首次启用24套5G智能化健康防疫核验平台，旅客查验时间由“分钟级”缩短至“秒级”。据了解，旅客在使用该系统时，只需把身份证放在5G智能健康核验防疫平台上，不到2秒健康码、核酸检测结果等信息就在屏幕上显示出来，大大提升了查验的准确率，也极大方便了老年、脱网、手机没电等旅客的安全出行。此外，系统还支持输入护照、港澳台通行证等号码进行查验。

智慧施工突破技术难题

深江铁路位于粤港澳大湾区中心，是全国“八纵八横”高速铁路网沿海通道的重要组成部分，建成开通后有利于打造粤港澳大湾区半小时生活圈、经济圈，可直接辐射带动粤东粤西与珠三角的区域协调发展，使深圳的前海自贸片区与广州的南沙自贸片区实现半小时高铁互联互通。

珠江口隧道工程与深江铁路的建设紧密相关。珠江口隧道工程位于东莞、广州之间的珠江入海口，是新建深圳至江门铁路的控制工程，采取明挖法+矿山法+盾构法组合施工。隧道最大埋深106米，为目前国内最大埋深、最高水压的海底隧道。工程需要在超高水压环境下进行海底换刀，地质条件极其复杂，难度大、风险多，对施工和设备性能要求极高。

为探索实践最大埋深、最高水压下的大盾构穿江越海施工安全技术智能化管控，广铁集团共建了包含“四区两平台”（盾构法隧道风险源动态识别区、钻爆法隧道风险源动态识别区、隧道岩样分析区、盾构道具研究区；盾构远程操控平台、盾构施工智慧管控平台）的大盾构“智慧管控中心”，通过大数据及工业互联网技术为珠江口隧道的智能建造赋能，助力工程高质高效推进。

其中，“盾构远程操控平台”是盾构智慧管控的重要组成部分，操作人员通过超前地质预报，结合大屏智慧监测和实时动态监控视频，进行盾构智能分析，以便提前预判和采取应对措施，达到规避风险、保质保量完成施工作业的目的。也就是说，操作人员可以通过该平台在千里之外对海底的“巨无霸”进行实时操控。

“盾构施工智慧管控平台”则可运用智慧化手段将地下不可见施工变成可视化施工，全天候、全方位精准监测盾构运行和关键岗位工作情况，高效解决一线施工难题，降低潜在技术管理与作业风险，极大提高盾构施工信息化管控水平并强化施工安全保障。

正在施工的珠江口隧道。王绍绍摄

货运港口助推物资出海

作为亚欧大陆间的“钢铁驼队”，中欧班列持续为“一带一路”沿线国家运送生产生活物资，进一步保障了国际产业链供应链稳定，促进了国际国内双循环。

其中，南沙港南货场与铁路货场在国际国内货运中发挥了举足轻重的作用。

南沙港南货场于2022年2月8日正式开通，是南沙港铁路枢纽配套和海铁联运装卸基地，与广州港南沙港区“无缝连接”，是南沙港公路、铁路和港口立体运输网络的重要环节。

5月13日，南沙港南站成功打通“穗蓉海铁班列+成渝中欧班列”海铁联运新通道。来自华南、华东地区生产的货源在南沙港区集结，经南沙港铁路运抵成都后，接续成渝中欧班列发往欧洲地区。该通道充分发挥了南沙港和成都铁路港的地域优势，有助于构建亚欧地区物流新模式，实现内陆沿海双向贯通、联动发展。

今年5月30日，南沙港南站开行了首趟中欧班列，来自珠三角地区的优质轻工产品如空调、液晶显示屏、灯具等经由阿拉山口出境，于15天后抵达俄罗斯沃尔西诺，能比海运节约约60%的时间，为大湾区打造了又一条便捷高效的出口运输通道。

南沙港航拍图片。中国铁路供图

早在今年1月1日开通的南沙港铁路货场，则是珠三角西部货运通道的重要组成部分，也是构筑珠三角西翼各市与广大内陆地区之间铁路货运联系的重要通道。

据了解，南沙港铁路开通运营之前，中储粮发运模式主要有两种：一是从东南亚进口的玉米通过南沙港驳船运至新沙港，通过港内“散改集”后经铁路专用线装运火车发往湖南地区。二是通过汽车在下元站提铁路空箱短驳至广州鼎盛物流堆场进行验箱，然后运至广州新港码头，再通过驳船运至南沙粮食码头，港内“散改集”后再将重箱船运至黄埔港，在港内通过铁路专用线或汽运至天河东站装火车发运至湖南地区。

南沙港铁路开通后，改变了原有复杂的运输模式，为南沙地区进出口贸易提供充足运力支持。优化后的发运模式相比之前节省了2次驳船、4次装卸的过程，初步估算，每批货物至少减少3天运输时间，为客户节省物流成本约10%。（实习生尹柳玉对本文亦有贡献）

(责编：鲁婧、高雷)