原标题：一条气象预警是如何产生的

连日来，在台风“暹芭”影响下，龙卷风频繁光顾广东多地。7月4日15时30分左右，佛山市三水区云东海街道附近发生中等级别龙卷，造成树枝折断、厂房工棚受损。当天，佛山市气象台提前一小时发布龙卷警报，为当地防御灾害和人员撤离争取了宝贵时间。

“救命”的气象预警，是如何传递给我们的？近日，记者来到中国气象局相关单位，实地探秘气象防灾减灾第一道防线背后的科技支撑。

源源不断的一手观测数据及时传给数值模式

近年来，短时强降水、龙卷风等极端性灾害性天气在全球呈多发频发态势，给百姓生命财产安全造成严重损害。基于雷达、卫星数据分析，是我国预报业务的重要技术支持。

时间回到6月26日下午，一个热带扰动抓住副热带高压西伸北抬后在热带洋面留出的“空当”，开始发展壮大。几天后，它成长为今年登陆我国的首个台风“暹芭”，并在登陆后一路北上，带来丰沛雨水。

彼时，看着卫星云图上初具雏形、稍显破碎且不对称的螺旋形状，人们还难以断言它的前景。不过，经验丰富的预报员们，已经给予它充分关注。因为它的所在地——菲律宾群岛以东洋面，正是影响我国台风的重要源地。

依靠卫星云图，预报员能够直观了解天气系统的大势，但精准的预报工作，却要建立在精密观测数据的基础上。我国拥有世界规模最大的综合气象观测系统，7万余个自动气象站、236部雷达和120余个探空站、7颗在轨运行的风云气象卫星，共同组成地空天一体化综合观测网，不仅能第一时间捕获天气动态，更能精准测得风移云动背后分钟级乃至秒级的精密数据。

将具象的台风抽象成由气压、气温、风向、风速等数据，对现代天气预报非常重要。

百年来，气象学家将大气运动的规律总结成一组方程式。今天，用超级计算机求取这些方程组的近似数值解——这就是数值预报。从诞生至今，数值预报经过半个多世纪的发展，准确率和时效已经有了质的提高，更被誉为20世纪最伟大的科技成就之一，它能够有效预报未来7天左右的天气变化，并以每10年延长1天有效期的速度进步。

视线回到台风“暹芭”身上，它的各项数据，源源不断地从各种观测仪器汇聚到气象大数据云平台上，经历传输、质控、汇总、分析……人们把第一手的观测数据传给数值模式，并期待它能够计算出尽可能贴近现实的结果。

数值模式可给出预报，但预报员并不能高枕无忧

“‘暹芭’将以每小时10公里到15公里的速度向北偏西方向移动……7月2日至3日在海南岛东部至广东西部一带沿海登陆，登陆强度为热带风暴或强热带风暴级。”6月30日，“暹芭”升级为热带风暴，并正式获得命名。

这是当日中央气象台对它的预报结论。简单的几行字背后，不仅有数值模式的运算，还有预报员的辛勤努力。

事实上，数值预报最擅长的，是能够提前多日预报出天气系统的大致发展，例如台风的大致动向，又如大范围降雨将要发生。但台风具体路径如何，降雨落在某地时究竟会下多少，是不可能完全预报准确的。这就需要预报员将预报结论订正得尽可能贴近现实。

在“暹芭”预报过程中，来自中央气象台、广东、广西、海南、香港、澳门等各地的预报员们分析各路资料，研究各种数据，对照过去各种主客观预报的对错，还常常聚在一起讨论研究，最终得出预报结论。而且，随着天气系统的不断变化，这个预报结论也要及时滚动更新。

预报结论，建立在科学的基础上，而从预报转化成预警，同样要经过严谨的流程。数据，仍是这个流程的核心标准。根据《国家气象灾害应急预案》，将研判得出的预报数值与预先通过研究设定好的预警级别标准临界值进行比较，合乎条件时，即启动发布相应类型与级别的气象预警。

国家气象中心首席预报员张涛告诉记者，中央气象台的预警是一种展望形式的预警，比如在预报一个雷暴的时候，是通过算法进行模拟，是一种对未来的模拟，无论怎么样，它终究只是一种近似，有误差是一件很正常的事情，但如何在局限下还把问题克服，这是预报员的使命。预报员的核心任务就是提高天气预报准确率和精细化水平。

“最后一公里”是否顺畅，关乎防灾实效

每一条预警信息“出炉”，都要走一条“必经之路”，那就是国家预警信息发布系统。

作为国家应急指挥平台体系的一部分，国家突发事件预警信息发布系统成立了国家、省、市、县四级预警信息发布中心，预警公众覆盖率超过80%，预警发布时效达到3至8分钟， 能在1分钟内靶向发送给受影响区域的防灾责任人。

6月30日10时，中央气象台发布台风蓝色预警，指出“暹芭”影响区域。预警虽然发布了，但气象部门的工作却远未结束。

“我们像医生，预报天气就像值班看病，风雨雷雾等天气状况正如不同科室的医生们面对的不同病症。”张涛介绍，一方面，预报和预警需要随时更新；另一方面，中央气象台发布的预警范围大、覆盖面广，主要基于台风对全国的影响，侧重提醒各相关部门做好应急准备。

从“出炉”到传递至受影响人群，预警预报留给人们采取防灾避灾措施的时间，往往只有几小时甚至几十分钟。在这有限而宝贵的时间里，气象预警信息“最后一公里”走得是否顺畅，直接关乎防灾减灾实效。

如台风“暹芭”登陆，台风与海洋预报中心的人员就会根据各种当地监测到的数据制作实况分析、形势预报、沿岸海区预报、近海海区预报、远海海区预报、海事公报、海洋天气公报、海洋天气预警等产品，并通过网站、电视、广播等媒介发布。

看似细微的工作，却极端重要，考验着基层气象人因地制宜把握天气的能力。

“暹芭”影响过程中，在影响范围动辄上千公里的台风卵翼下，还隐藏着活动区域仅仅数公里、从出现到消亡几十分钟到数小时的龙卷风。它们分散出现在广州、佛山、潮州、汕头等多地。想要对这些破坏力十足的“小个头”做出准确及时的预报预警，在世界范围内都是一个难题。

气象部门进行了尝试——7月4日14时30分，佛山市气象台发布精细到镇街的龙卷专门警报：“预计两小时内三水西南、云东海、乐平可能有龙卷，请立即组织防御，尤其是厂房顶棚和防风能力差的建筑物的业主应尽快组织人员撤离。”此举为应对龙卷风赢得了宝贵的时间。

从观察副热带高压这样的大尺度天气系统移动，到捕捉龙卷风这样的极小尺度天气系统生消，一条预警的诞生离不开科技积淀、经验积累、综合观测系统密切联动、数值预报“国之重器”投入。在张涛看来，还需要把服务触达每个细微角落，更需要一颗面对不可能百分之百准确预报的现实、仍以百分之百的勇气与热情投入的心。

（记者 崔兴毅 通讯员 刘钊）

(责编：鲁婧、初梓瑞)