黄盛

前不久，为指导推动中央企业讲好品牌故事，不断提高品牌建设工作水平，国务院国资委发布了2021年度100个国有企业品牌建设典型案例和100个优秀品牌故事。遴选出的典型案例分为组织保障、品牌管理、品牌创建路径、品牌国际化4个方面，优秀品牌故事分为微电影、短视频、图画3种类型，是各企业在探索推进品牌建设工作中的创新实践和特色做法，体现了国有企业在建设品牌强国中的责任担当与不懈追求，彰显了国有企业的品牌理念和价值主张。

据悉，国务院国资委近年来不断推荐中央企业品牌建设，并在筹备实施“中央企业品牌提升行动”，作为推动中央企业创建世界一流的重要举措部署推进。

国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗表示，中央企业是我国高质量发展的“主力军”和参与全球品牌竞争合作的“国家队”，努力创建世界一流品牌是中央企业义不容辞的历史责任，也是中央企业自身做强做优做大、实现高质量发展的必然要求。

“中央企业在品牌战略引领中迈出新步伐。充分认识品牌建设对企业发展的极端重要性，不断强化品牌意识和战略引导，把品牌战略作为企业发展战略的核心组成部分同步实施、一体推进。”彭华岗在“追求卓越，领创美好”保利集团品牌文化发布会上说，要发挥集团整体优势，以高质量供给筑牢品牌根基。学习对标世界一流企业品牌建设管理办法，不断整合内外部品牌资源；制定品牌国际化发展策略，有梯度、有层次、有重点地推进品牌国际化布局，加快提高品牌国际化运营能力，有效提升品牌国际影响力。

中国品牌建设促进会理事长刘平均认为，国有企业是中国特色社会主义重要政治基础和物质基础，近年来，国务院国资委多措并举推进品牌文化建设，为全球企业和消费者增进中国制造、中国建造、中国服务的品牌认同作出了重要贡献。

据刘平均介绍，经过多年努力，中国已经取得国际标准化组织品牌评价技术委员会永久秘书国的地位，并且主导制定了品牌评价的国际主标准“ISO20671:2019”。“我们要依托已经取得的品牌评价国际话语权，向全球分类发布世界品牌榜，推动全球品牌经济健康发展。并依托发布带来的国际影响力，举办各行业的世界品牌大会，开展国际贸易，为中国品牌走上世界构建有效路径。”他在“追求卓越，领创美好”保利集团品牌文化发布会上说。

“世界进入品牌经济时代，全球市场竞争越来越集中地体现为品牌竞争。”保利集团党委书记、董事长刘化龙表示,要彰显中央企业担当，把打造世界知名品牌和建设世界一流企业目标紧密结合，整体提升品牌价值和品牌实力；并且面向世界舞台，发挥品牌建设和品牌经济的引领带动作用，让中国企业真正走上品牌引领位置，提高国际竞争力。

(责编：孙红丽、吕骞)