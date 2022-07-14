“北斗”指路

“神舟”飞天

“羲和”逐日

“嫦娥”奔月

“祝融”探火

“天宫”遨游太空……

这些浪漫而美妙的名字

无疑是

中国航天筑梦苍穹之路上

最动人的音符

你，最偏爱哪一个？

↓↓↓

1985年

中国人要研制属于自己的卫星导航系统

它的名字毫无争议地被确定为“北斗”

这一寓意光明和方向的星座

自古以来，就被用来

指引方向、分辨四季、标定时刻

资料图：北斗全球组网示意图。新华社发

1994年

一个名字最终从众多的方案中脱颖而出

成为中国自主制造的载人飞船的名字

它就是——“神舟”

其含义为“神奇的天河之舟”

同时又是“神州”的谐音

兼有神气、神采飞扬之意

“神舟一号”飞船是我国第一艘无人实验飞船。图为1999年11月24日，“神舟一号”飞船返回舱开舱。来源：中国航天科技集团

2004年

我国月球探测工程全面启动

中国首颗绕月人造卫星

被命名为“嫦娥”

来自“嫦娥奔月”

这则浪漫的古典神话故事

嫦娥一号模拟图。来源：中国航天科技集团

数年后，“嫦娥三号”的月球车

定名为“玉兔”

由数百万网友票选产生

伴随“嫦娥”一道奔月

玉兔号月球车。来源：国家航天局

2013年

中国载人空间站

整体被命名为“天宫”

这是炎黄子孙关于天阙最美好的想象

静谧、安宁、和谐、美如天境

中国空间站模拟图。来源：中国载人航天工程办公室

2015年

暗物质粒子探测卫星命名为“悟空”

取义“领悟、探索太空”

另一方面

孙悟空的火眼金睛

犹如暗物质粒子探测卫星的探测器

可以在茫茫太空中识别暗物质的踪影

中国首颗暗物质粒子探测卫星“悟空号”模拟图。来源：中国科学院

2016年

中国首颗量子科学实验卫星

“墨子号”开启了星际之旅

它的命名，是纪念墨子

在两千多年前就发现了光线沿直线传播

奠定了光通信、量子通信的基础

“墨子号”卫星实现千公里级量子纠缠分发（模拟图）。

2020年

中国首次火星探测任务被命名为

“天问一号”

该名称源于屈原长诗《天问》

表达了中华民族对真理追求的坚韧与执着

一年之后

中国上古神话中的火神“祝融”

成为我国首辆火星车的新名字

彰显着中国人的探索精神和文化自信

“天问一号”巡视器与着陆器合影。来源：国家航天局

2021年

随着“羲和号”成功发射

中国正式步入“探日”时代

羲和是中国上古神话中

太阳女神与制定时历的女神

象征中国对太阳探索的缘起与拓展

太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”模拟图。来源：中国航天科技集团

当星空与诗词共舞

神州大地与浩渺太空交相辉映

共同诉说着

中华民族自古以来的飞天梦想

演绎着

跨越千年的中国式浪漫

如今，这份浪漫邀请你来续写——

今年8月

我国将发射一颗

陆地生态系统碳监测卫星

可在碳储量监测

生态资源详查

国家重大生态工程监测评价等领域

提供遥感监测服务

这颗卫星

将显著提高

我国陆地遥感定量化水平

提高我国应对

全球气候变化的话语权和主导权

陆地生态系统碳监测卫星模拟图。来源：国家航天局

现在，发射任务已经万事俱备

就差一个响亮的名字

遥瞰绿水青山

助力“碳达峰、碳中和”

发挥你的聪明才智

为这颗卫星命名吧

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关注“人民网财经”

参与活动

将有机会参观现场发射！

快来共同续写

属于我们中国人的

宇宙级浪漫！

(责编：赵竹青、吕骞)