人民网北京7月14日电 （记者申佳平）在国家发展改革委今日举行的上半年经济形势媒体吹风会上，国家发展改革委高技术司副司长赵志丹表示，今年以来，面对更趋复杂严峻的发展环境和明显增多的风险挑战，国家发展改革委着力疏通卡点堵点，着力提升产业韧性，着力畅通经济循环，推动我国产业链供应链保持总体安全稳定。

一是重点领域保持平稳运行。1-5月，全国规模以上工业增加值同比增长3.3%。其中，高技术制造业增加值同比增长9.9%，已超过2019年同期水平。重点行业稳健发展，计算机、通信和其他电子设备制造业同比增长9.9%。有序有力推动大宗商品、关键原材料、核心零部件元器件等保供稳价，有效防范了供给和价格过度波动可能对产业链供应链带来的系统性冲击。

二是关键环节支撑持续增强。一批重大创新成果取得突破，多个领域实现从无到有、从不可用到好用的重大跨越。一批大国重器成为国家名片，头部企业产品畅销全球，中小企业加快专精特新发展。同时，一批各具特色、优势互补的战略性新兴产业集群发展壮大，成为创新发展新高地、区域经济新引擎、保链稳链新载体。

三是转型升级势能加快积聚。高技术产业、技术改造等成为投资新增长点。1-5月，高技术产业投资同比增长20.5%，制造业企业技改投资同比增长15.7%，分别高于全国固定资产投资14.3、9.5个百分点。随着投入效益逐步显现，将为产业链供应链优化升级注入强劲动力。

四是国际竞争优势持续提升。5月，工业出口大幅回升，规上工业出口交货值同比增长11.1%。5G网络设施和应用全球领先。显示器件出货面积全球占比超过50%，产业规模位居全球第一。光伏组件产量全球占比超过3/4，累计装机容量稳居世界第一。输变电装备、轨道交通装备等技术水平国际先进。我国长板产业优势不断增强，在全球产业链供应链中的位势持续攀升。

赵志丹表示，今年3月份以来，受国内疫情多点散发影响，部分地区出现人员流动受限、跨区域物流受阻、疏港运输不畅等问题，对部分地区、重点领域产业链供应链稳定运行造成一定冲击。国家发展改革委切实加强保持产业链供应链安全稳定统筹协调，会同有关部门和地方进一步强化产业链供应链风险监测体系建设，落实风险报告制度，强化风险预警处置；督导有关地方建设和启用物资中转站，着力畅通运输通道保障生产物资通达；建立并动态调整重点企业“白名单”制度，着力推动重点产业链和重点企业有序复工复产达产。

“经过各部门各地方和有关方面的共同努力，我国产业链供应链实现总体稳定运行，成绩来之不易，充分彰显了我国的制度优势、市场优势、产业体系优势。”赵志丹指出，下一步，国家发展改革委将持续加强统筹协调，会同有关方面继续扎实推进保链稳链工作，持续补齐短板弱项，持续破除瓶颈制约，持续强化风险防范，推动产业链供应链稳定畅通，为经济平稳健康发展提供有力支撑。

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