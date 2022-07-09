本报记者 庞革平 张云河

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第十二届泛北部湾经济合作暨2022北部湾国际门户港合作论坛7月8日在广西南宁召开。论坛期间，各方联合发布了《泛北部湾经济合作区工商界共建北部湾国际门户港南宁倡议》。自2006年以来，16年间，在南宁举办的12届泛北论坛推动了互联互通，加强了贸易往来，促进了中国与东盟各国的合作，进一步释放了中国与东盟各国合作的巨大潜力。

盛夏时节，万物葱茏。7月8日，第十二届泛北部湾经济合作暨2022北部湾国际门户港合作论坛在广西南宁举行。借助泛北论坛这一平台，与会嘉宾就携手同行共享《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）新机遇、共建陆海新通道等畅所欲言，分享收获。

本届论坛涌现了一大批丰硕成果。论坛上，泛北论坛组委会与文莱、柬埔寨、印尼、菲律宾、泰国等东盟国家工商会联合发布《泛北部湾经济合作区工商界共建北部湾国际门户港南宁倡议》，并举行系列合作协议签署以及部分航空货运航线、陆海新通道海铁联运班列、集装箱航线开通仪式……与会嘉宾还围绕“对接RCEP经贸新规则推动区域产业链供应链价值链融合发展”“共建北部湾国际门户港 助推陆海新通道和北部湾城市群高质量发展”等议题进行了深入研讨。与会嘉宾一致认为，泛北部湾经济合作论坛已成为中国—东盟合作框架下的重要次区域合作机制。

通道建设快马加鞭

自2006年以来，16年间，在南宁举办的12届泛北论坛推动了互联互通，加强了贸易往来，促进了中国与东盟各国的合作，进一步释放了中国与东盟各国合作的巨大潜力。

“习近平主席在中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会、全球发展高层对话会、博鳌亚洲论坛2022年年会、金砖国家领导人第十四次会晤等重大场合，就共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局提出一系列重要倡议，为构建高质量伙伴关系、共创全球发展新时代指明了方向，也为新形势下深化泛北合作注入了强大动力。广西作为中国—东盟开放合作的前沿和窗口，愿与各方一道贯彻落实好习近平主席与东盟各国领导人达成的重要共识，着力深化RCEP框架下的务实合作，携手共建国际陆海新通道，共同打造跨区域跨境产业链供应链，进一步加强人文交流，共同推动泛北合作迈上新台阶。”广西壮族自治区党委书记刘宁表示。

2021年，北部湾国际门户港货物吞吐量达到3.58亿吨，比2017年增加了1.4亿吨，年均增长13%，在全国沿海港口排名由第十六位提升到第九位；集装箱吞吐量2021年达到601万标箱，比2017年增加了373万标箱，年均增长27%，排名由第十六位提升到第八位，集装箱吞吐量增速连续4年位列全国第一位。广西北部湾国际港务集团有限公司董事长李延强说：“‘十四五’时期是北部湾国际门户港建设的又一个高潮期和跨越发展期，我们愿与各方加强交流与合作，携手共进，共享机遇、共创未来！”

“经过多年发展，中国港口的建设数量、规模、吞吐能力以惊人的速度增长，并已成功跻身世界港口大国行列。”马来西亚交通部部长魏家祥表示，“马中两国在这方面有很大的合作空间。”

西部陆海新通道海铁联运班列从2017年开行的178列增长到2021年的6117列，增长了33倍。目前，RCEP成员国中通过西部陆海新通道发运货物的国家达13个。西部陆海新通道已逐步成为我国中西部地区货物出海出边的主要通道和RCEP框架下连接中国与东盟地区最快速、最便捷的运输通道。

“中方愿与泛北各方进一步深化交通运输高水平互联互通合作，共同维护国际物流供应链稳定畅通，共同建设高水平国际陆海新通道，共同促进北部湾国际门户港合作，为携手构建更为紧密的中国—东盟命运共同体提供坚强交通运输保障。”中国交通运输部部长李小鹏表示。

经贸往来亮点纷呈

今年1月1日，RCEP正式生效实施，标志着亚太地区和全球覆盖人口最多、经济规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式形成。

此届论坛围绕抢抓RCEP生效实施机遇，完善产业链、优化供应链、提升价值链，融入共建“一带一路”，积极拓展全方位开放合作，大力发展向海经济，加快建设蓝色海湾城市群，建设北部湾国际门户港和国际枢纽海港，为高水平共建西部陆海新通道注入新动能等内容进行了深入研讨。

泰国副总理兼商业部部长朱林表示，对于泰国来说，泛北合作助力泰国经济发展，实现物流联动发展，进一步加强泰中贸易关系。相信RCEP的生效实施，将有助于加强东盟与贸易伙伴国经贸合作，让东盟和中国的从业者能够在透明清晰的营商环境下开展业务，带动区域经济实现增长。

好风凭借力，扬帆正当时。中国国务院发展研究中心副主任隆国强说：“中国和东盟是世界上经济增长最具活力和潜力的区域，只要我们牢牢把握合作新机遇，不断为发展注入新活力，泛北合作一定能够赢得辉煌新未来。”

中国商务部国际贸易经济合作研究院副院长曲维玺表示，RCEP是区域内经贸规则的“整合器”，有利于最大限度兼顾各方诉求，促进本地区包容均衡发展，实现高质量和包容性的统一。

中国远洋海运集团有限公司董事长万敏说：“依托于西部陆海新通道，共同探寻建立畅通高效、协同共享、标准规范、智能绿色、融合开放的现代商贸物流体系之路，构建更为广阔、更有温度的价值实现平台，朝着构建高质量泛北部湾伙伴关系的正确方向携手奋进。”

合作前景更加广阔

泛北论坛的举办有力推动了各方从合作走向共赢。这些年来，广西与有关各方持续加强海洋特色产业合作；中国（广西）·印尼经贸合作区、中越跨境经济合作区建设步伐加快；广西—文莱经济走廊建设稳步推进……

印度尼西亚海洋与投资统筹部副统筹部长巴西里奥·迪亚斯·阿拉乌乔表示，在“一带一路”框架下，印尼和中国各项合作大有可为。我们希望可以通过泛北论坛这一国际合作平台，推动印尼和中国，特别是和广西北部湾港的务实合作取得新的进展。

“广西是泛北合作的积极推动者、深度参与者和直接受益者，愿与各方携手提升经贸合作水平，进一步畅通贸易、开放市场，促进泛北地区经济健康稳定发展；以陆海新通道建设为牵引，共建北部湾国际门户港，共享港口资源和区域市场，提升互联互通水平；提升区域协同效率，提升域内成员国贸易和投资自由化水平，激发区域市场活力；深化创新合作，在智慧城市、人工智能等领域打造更多合作新亮点，打造数字丝绸之路；构建蓝色经济伙伴关系，推动海洋生态系统保护和海洋资源可持续利用，为推动泛北深化交流合作、构建更为紧密的中国—东盟命运共同体作出新的贡献。”广西壮族自治区主席蓝天立表示。

广东省委常委、统战部部长王瑞军展望，“当前和今后一个时期，广东将牢牢把握RCEP生效实施、中国—东盟自由贸易区3.0版启动建设、西部陆海新通道加快建设的重大机遇，全面加强与广西的合作，强化粤港澳大湾区、深圳先行示范区‘双区’建设和横琴、前海两个合作区建设以及落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》与广西北部湾经济区建设、高水平共建西部陆海新通道等重大战略的对接联动，增强湛江港综合交通枢纽功能，提升基础设施互联互通水平，共建北部湾国际门户港，助推陆海新通道和北部湾城市群高质量发展。”

潮头登高再击桨，无边胜景在前头。“未来，广西将在抢抓RCEP生效实施机遇、融入共建‘一带一路’、高水平共建西部陆海新通道等方面加大与泛北部湾各国合作力度，携手同行，互利共赢。”广西北部湾经济区规划建设管理办公室常务副主任黄武海说。

《 人民日报 》（ 2022年07月09日 05 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)