人民网7月8日电 （记者余璐）环境就是民生，青山就是美丽，蓝天就是幸福。应对“双碳”挑战，建设美丽中国离不开科技的创新引领。近日，在2022绿色发展国际科技创新大会上，来自政产学界人士聚焦绿色科技，共话绿色低碳发展。

中国科协党组书记张玉卓表示，党的十八大以来，美丽中国建设迈出重大步伐，取得历史性成就。如今，在“双碳”目标下，构建包容性绿色低碳经济成为一项极其复杂且又紧迫的战略任务。中国科协将广泛动员科技工作者，迎接“双碳”目标带来的挑战，围绕可再生能源大规模利用、新型电力系统、节能、氢能、储能、动力电池、二氧化碳捕集利用与封存等重点领域，推进原创性、引领性科技攻关，为绿色发展提供强有力的科技支撑。

“同时，要推动绿色理念转化为社会公众的自觉行动，加强绿色低碳科普教育，充分调动社会公众参与碳达峰碳中和的积极性，增强全民节约意识、生态环保意识，促进全体人民共享绿色福祉，筑牢绿色低碳发展的社会根基。”张玉卓说。

生态环境部副部长赵英民表示，创新是引领发展的第一动力，科技是解决环境问题的利器。党的十八大以来，我国生态环境科技工作取得了一批重大成果，有效支撑了蓝天、碧水、净土保卫战，生态环境质量明显改善，人民群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。

赵英民谈到，“十四五”时期，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向，推动减污降碳协同增效，促进经济社会发展全面绿色转型，实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。随着污染防治攻坚战的深入推进，尤其是在碳达峰碳中和目标愿景下，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，对创新环境治理技术、方法和路径都提出了更高要求，迫切需要依靠科技创新破解绿色发展难题，向科技要答案、寻方法、找出路。

“‘十四五’时期，生态环境部将继续加强绿色技术发展和合作共享，进一步发挥科技在深入打好污染防治攻坚战和绿色发展中的推动引领作用。”赵英民表示，一是加强关键核心技术攻关，完善生态环境质量改善技术支撑体系；二是加快绿色低碳技术推广，深化国家生态环境科技成果转化综合服务平台建设，大力推进绿色、低碳技术成果转化应用；三是积极培育绿色发展新动能，加快相关标准、技术规范的制修订，促进关键领域绿色发展；四是加强对外交流合作，加强应对气候变化、海洋污染治理、生物多样性保护等领域国际合作。

住房和城乡建设部总经济师杨保军谈到，城乡建设领域是做好碳达峰碳中和工作的四大重点领域之一。据测算，2020年全社会碳排放总量为98.8亿吨，其中城乡建设领域消耗一次能源直接碳排放约9.9亿吨、消耗二次能源间接碳排放约13.6亿吨、消耗建材间接碳排放约16亿吨，合计39.5亿吨，占全社会碳排放约40%左右。城乡建设领域加快绿色低碳转型迫在眉睫。

“推动城乡建设绿色低碳发展，需要充分发挥科技创新的支撑引领作用。”杨保军介绍，近年来，住房和城乡建设部聚焦城乡建设降碳减排、节能增效，强化科技攻关，组织开展低碳零碳技术和建筑高效节能技术的研发和工程示范，推动绿色技术创新成果转化，加强科技创新体系建设，为绿色低碳转型打下坚实基础。

“‘十四五’时期，将继续坚持绿水青山就是金山银山理念，加快转型升级步伐，加大科技创新力度，走好生态优先、绿色低碳的发展道路，不断满足人民群众对美好生活的需要。”杨保军说。

宁夏回族自治区党委副书记、自治区人民政府主席张雨浦表示，宁夏是一块实现科技创新的热土、推广绿色低碳的沃土。作为中国最大的现代煤化工产业示范区、首个国家新能源综合示范区，宁夏正在加快建设清洁能源“大基地”、构建清洁电力“大电站”、发展清洁绿氢“大产业”。

同时，宁夏也是中国首个东西部科技合作引领区，正在大力推动以科技创新为核心的全面创新。全社会研发经费支出年均增速15%，共有2000多家科技型企业，企业研发经费占全社会研发经费的78%。

“下一步，宁夏将以科技创新为动力推动绿色低碳发展，打造‘科技创新高地’和‘绿色生态宝地’，为推动建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区贡献宁夏科技力量。”张雨浦说。

(责编：王连香、高雷)