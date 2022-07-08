人民网记者 夏晓伦

近年来，我国商贸流通业整体规模持续稳步壮大，结构持续优化，以零售业为代表的内贸流通业不断顺应消费观念和消费方式转变，积极开展创新和转型，取得了良好成效。

国家统计局的数据显示，1-5月，规模以上高技术制造业增加值同比增长9.9%，移动通信基站设备、太阳能电池等新产品产量分别增长23.1%、29.9%，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重升至24.9%。

有专家表示，超大规模市场是我国持续快速发展积累的坚实基础，也是支撑我国经济高质量发展的条件和信心所在。为进一步激发超大规模市场潜能，今年4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》正式发布，为建设统一大市场，“赋能”超大规模市场提供新的路径遵循。

加快建设全国统一大市场，对于打通生产、分配、流通、消费各环节具有重要意义。而商贸流通业作为连接生产和消费的重要纽带，衔接产销、贯通城乡、联通内外，在繁荣市场、扩大消费、服务民生和服务就业中也发挥着重要作用。

今年的政府工作报告也明确，深入实施创新驱动发展战略，巩固壮大实体经济根基。推进科技创新，促进产业优化升级，突破供给约束堵点，依靠创新提高发展质量。要不断提升科技创新能力，加大企业创新激励力度，增强制造业核心竞争力，促进数字经济发展。

同时，我国商贸流通建设仍存在一些薄弱环节。不仅国内统一大市场尚不健全，商品和要素自由流动仍面临一些隐性壁垒，规则和标准体系建设相对滞后，同时传统商贸亟待转型，农产品流通也有待升级。特别是疫情影响下，更凸显了商贸流通企业转型升级的必要性与紧迫性。

商贸流通行业、企业如何行稳致远，如何坚守零售本质、在逆势中稳中求进，是目前全行业乃至与流通相关的产业链企业提升核心竞争力、获得新成长动力亟待解决的第一要务。

“商业新征程 创新向未来”。记者从中国商业创新大会组委会了解到，第九届中国商业创新大会将于8月8日在北京举行，并围绕集成政策如何支持商业创新，商业创新发展如何提高流通效率、促进产业融合等展开研讨，并通过更多创新案例的解读，揭示商业创新发展的新变化、新气象，以期进一步凝聚行业共识，激发创新新活力，培育发展新动能。

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