叶 青

“在香港，临深圳”，这是河套深港科技创新合作区（以下称合作区）独有的优势。合作区位于深圳福田区南部，由深圳园区（约3.02平方公里）和香港园区（约0.87平方公里）组成，是粤港澳大湾区唯一以科技创新为主题的特色平台。面积不大，却有大动力。

一年多前，香港城市大学材料科学系讲座教授陈福荣来到合作区，担任香港城市大学在此设立的深圳福田研究院院长。“我们瞄准前沿基础研究，聚焦电子显微镜、4D打印、精准诊疗技术三大领域，整合深港等多方资源力量，研究进展非常不错。”陈福荣透露，基于良好的合作，目前第二期建设也已提上日程。

以合作区为平台，两地共享创新资源，打造协同发展新局面。如今，粤港澳大湾区正以前海、河套、南沙等重大合作平台为抓手，引领粤港全面深化合作，推动更高水平的对外开放。

在陈福荣看来，人才、技术、资金和市场，是任何一个地区创新发展必不可少的四大要素。他特别对比了世界四大湾区，认为粤港澳大湾区这四大要素都非常充沛，发展潜力巨大。

陈福荣研究开发出的高时空分辨环境桌面型电子显微镜，是我国首个拥有完全知识产权的显微设备。目前，桌面型电子显微镜已制作出样机，高时空分辨之脉冲电子光源及球差矫正器也已进入完成阶段，正依托合作区的政策、产业优势，推动其落地量产。陈福荣由衷地说：“在合作区开展科研，我感受到了深港间的高度融合，以及两地共享创新资源的硕果。”

除了香港城市大学深圳福田研究院，合作区还引入了香港大学、香港理工大学等高校牵头的高端科研项目；布局未来网络试验设施等国家重大科技基础设施。

粤港两地科技合作，不仅有以河套为代表的重大平台，还有科研院所和实验室。

2019年，依托香港科技大学，南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）建设了广州海洋实验室香港分部。

南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）副主任、香港分部主任钱培元介绍，香港分部积极利用在港高校科研平台资源，共享香港科技大学海洋研究平台和室内围隔生态实验平台，为科学家开展研究提供便利。

“成绩远超预想。”钱培元告诉科技日报记者，即使受到疫情的严重影响，到今年3月，香港分部大约已发表了240多篇论文，其中近30%刊发在国际一流刊物。

目前，香港分部已组建了一支来自8个国家、22家科研机构的95位海洋专家和300余名年轻学者的海洋研究队伍，资助62项合作课题。

位于深圳的鹏城实验室，也正与香港大学推进战略合作。双方充分发挥实验室在网络通信、人工智能等方面的科研优势，依托鹏城云脑，在全球遥感与应用、城市可持续发展等领域开展合作研究。随着多层次、宽领域全方位合作的开展，两地科研协作将持续深化。

聚合香港与广东科技创新的不同优势，粤港两地互促互进，“你中有我、我中有你”，粤港两地科技发展水平取得全面跃升，广东省区域创新综合能力连续5年居全国首位，“深圳—香港—广州集群”连续两年位列全球创新集群第二位，两地科技交流合作日益密切深入。

去年，南方电网科学研究院有限责任公司与香港生产力促进局的合作项目获得科技部“内地与香港联合资助研发项目”立项，这是广东首个由企业牵头的“内地与香港联合资助研发项目”立项项目，是粤港两地加快深入推进产学研融合发展的现实案例。

钱培元表示，粤港两地区域特色不同，如香港研究能力强、广州产业结构完整、深圳创新体系成熟，将两地资源融合成一条线，将会是助推创新发展的最好组合。

(责编：王震、陈键)