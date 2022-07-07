强晓玲

“这里三餐不愁，还有老哥们儿，比之前的环境好了太多。”

宽大敞亮的房间里，六张床铺依次排开，淡黄色的被褥干净整洁。91岁的王银森老人坐在床边，正跟同屋几位刚刚入住的老哥们聊着天。

整洁漂亮的门厅，适合轮椅并行的宽敞走廊，墙上的呼叫按钮，老年人专用的盥洗器具，以及各种适老的座椅餐桌……室内的活动区域，除了影音多功能厅、保健康复室，更有棋牌、阅览室等各种文化娱乐设施。明亮的落地窗外，花园、长廊、塑胶步道在雨后显得更加鲜亮。

王银森笑着说：“没想到啊，老了老了能过上这样的日子，掉进了‘福窝窝’！”

老人说的“福窝窝”是日前刚刚启用，由北京援建河北唐县民政事业服务中心的“唐乐楼”项目，让近百位乡村老人从原来的“集体宿舍”乔迁“适老新居”。

夕阳无限好，人间重晚晴。

据了解，我国60岁及以上老年人口已超过2.5亿。在城市之外，农村留守、独居和困难老人的养老，往往是最容易被忽视的问题。

如何补齐农村社会福利短板，加强农村养老服务机构和设施建设，不断完善农村留守老人关爱服务工作体系，健全农村养老服务设施等问题，已成为乡村振兴战略中非常重要环节。

作为京津冀协同和京保深度融合的养老示范项目，“唐乐楼”为未来政府、企业、行业联手打造农村养老服务新模式提供了有益探索。

“家家都有老人，人人都将老去。我从小是在农村长大的，深知农村老年人的生存状况。”援建项目乐成集团董事长倪浩华说，“如果‘唐乐楼’能让大家看到未来农村养老的一个好的做法，能够引流社会各界资源，那么农村养老事业一定会多点开花。我们也真心希望更多企业参与其中。”

七一联谊，老人激动的泪水

“没有共产党就没有新中国……”

七一前夕，早晨不到9点，位于唐县城南5公里的“唐乐楼”里，已经欢歌笑语，这是北京乐成养老机构的社工们正在组织刚刚入住的老人们，开展一场“迎七一唱红歌，手绘画庆党生——唐乐楼联谊活动”。

“有没有爷爷愿意上来指挥大家唱歌呀？”为了活跃气氛，增加互动，社工不断的鼓励着老人们。

“我来，我试试，原来当兵的时候领着大家唱过。”从一开始的羞涩，到老哥们儿推推搡搡的推荐，有老人开始主动上前。从些许的不适，到在热闹的氛围里慢慢放松参与进来，笑容绽放在老人们沧桑的脸颊。

一上午，专业社工领着老人们唱歌、画画。一起做保健操，更教会他们如何正确活动筋骨。

吸气、吐气，耸肩、放松……不时有社工手把手帮助老人把手指调整到正确位置。社工齐英林发现，一位坐在后排的老人，尽管动作有些笨拙，但从活动开始到结束，一直在悄悄地抹泪。

“他跟我说是激动的。看到老人们高兴的样子，我也很欣慰。”作为活动组织者之一的齐英林告诉记者，联谊活动项目是乐成集团运营的养老机构和养老社区中日常社工活动的一个小模块。团队一般会在社工模块中针对不同年龄、身体状态、兴趣爱好等的长辈，开展特色社工活动，比如园艺、手工、书画、诗词朗诵、失智小组、音乐辅疗、手指操、心理慰藉等等。齐英林说：“这次活动的内容，都是根据乡村长辈们的情况和需求研发的新产品。”

联谊会上一直在鼓励老人家积极参与的社工李虹说，每一次社工活动，团队都会提前做好充分准备，去了解老人情况，在活动开展的环境中设计好各种细节。

“今天老人们在活动中展示出来的互动给了我们很多惊喜。”曾经担心老人们放不开，团队曾对破冰环节讨论推演了很多次，更担心与老人互动中缺乏信任，“但没想到的是老人们全程热情参与，真的让我们非常感动。”李虹说。

联谊会上，老人们的变化，让全程参与“唐乐楼”整个项目的负责人之一、乐成集团党委书记黎超，惊喜之余更对未来充满了信心。

从简单集中居住照料到软硬件更新换代

黎超至今依然记得第一次走进唐县这家公立养老院时的情景，“老人们大多数只是在院子里晒晒太阳，也没有什么事情可做。由于缺乏相应配套设施，部分失能失智，甚至长期卧床的老人得不到基本的专业护理和照料。”

那是2018年，作为精准扶贫对口单位，北京市朝阳区号召区域内企业积极参与帮扶唐县未来发展。而乐成集团作为一家多年从事“一老一小”民生事业的民营企业，怀着“为老人解难、为孩童筑梦、为家庭助力、为政府分忧”的事业初心，第一次把眼光放到了唐县农村养老事业上。

唐县民政事业服务中心是建于2009年的一家公立养老院，前身为上世纪五十年代的“光荣院”，是曾经退伍老兵栖居之所。如今十几年过去了，两栋普通公寓楼的硬件设施相对陈旧，养老服务依然停留在简单的集中居住照料。同时受地域财政人员结构等等各方面因素影响，养老院里护理人员大多数为40岁上下的农村女性打工者，即便她们有意愿做好老人们的日常护理工作，也受制于缺乏专业护理知识。

看到有些老人的生活状态不尽人意，作为专业养老行业的从业者，大家内心非常复杂。

“我们每个人背后都有家庭，有自己家里的老人，这些场景会让你感同身受。那次考察让我们深深理解了除了硬件条件落后之外，服务人员的整体素质和服务水平才是当前相比之下农村养老的真实差距。”黎超说。

当初从国企管理者加入集团，黎超说自己是被乐成的企业社会责任所吸引。“企业最初涉足养老事业，也是看到当时中国在养老行业发展相对落后的现状。养老和教育对于逐利的企业家来说，并不是个高回报率的产业。”

黎超说：“‘人民对美好生活的向往’，一直是激励乐成长期耕耘‘一老一小’事业的源动力。当看到农村养老的现状时，企业领导就决定要为唐县当地的养老事业做些实事。”

然而事情远没有想象的那么简单。作为唐县民政事业服务中心配套护理楼——“唐乐楼”工程，乐成集团出资近2000万元，用时四年“打磨”。“如何真正服务于乡村老人？”黎超说：“必须深入地去了解乡村老人的生活感受，一点一滴地去打磨，让所有方案成为能解决当地老人急需的最佳方案。”

从2018年考察开始，“唐乐楼”的命名、设计施工、人员培训等等工作一步步向前推进。当所有参与的施工方听说项目为乐成集团的无偿捐助时，大家也都无偿地参与进来。

“唐乐楼”里，房间被设计成宽大的六人间，便于护理人员可以同时关注到几个老人。影音娱乐室、棋牌室等丰富了老人的生活。失能失智的老人被安置在四楼，有了特殊的护理设施，团队同时开展了多次服务人员专业护理培训。尽管受知识结构的影响，但手把手的实操演练，让当地护理人员打心眼里佩服“这群北京来的老师”。

曾经当过兵，放过羊，当过村大队长的王银森老人无儿无女，是曾经的五保户。五年前住进这家公立养老院，吃住不愁，生活有保障。老人说，平时县里也常会来慰问，“但今天的更好。”老人向记者竖起了大拇指，“是党的政策好，是企业家做的好。”

“我们已经开始筹划下一次志愿服务活动的内容了。希望给老人带去更多美好的时光，也会考虑给当地服务人员进行更多的社工活动分享，在我们不能到达的时候，给老人更多的帮助。”对于“唐乐楼”的未来，李虹说。

作为北京养老行业协会主动引入北京优质养老服务企业资源，投入唐县为老服务事业的样板工程，北京养老行业协会秘书长李冬告诉记者：“乐成集团作为会长单位和京保融合发展的重要参与者和见证者，此次向唐县民政事业服务中心无偿援建‘唐乐楼’项目，显示了乐成集团高度的社会责任感。从行业协会的角度讲，是对养老从业企业的影响和带动。”

在“唐乐楼”启动仪式上，北京养老协会与唐县政府签署了共建合作协议。未来，协会将整合更多社会资源投入项目帮扶中来。同时，唐县县委与乐成集团党委在“唐乐楼”共同设立“党员志愿服务基地”，以各种方式开展帮扶活动。

据了解，唐乐楼共四层，共有床位154张，其中普通床位144张，失智老人床位10张，可容纳150余位老人入住。为了确保项目服务品质化，乐成前期还无偿配备了全部的适老化家具和设备，并专门对当地服务团队进行了专业培训和指导。

倪浩华曾在一次企业高层推心置腹的长谈中说：“这件事儿，没有人逼我们做，我就是真心想做。而且我要让每一个团队的人都认识到，这是乐成发自初心要做的事儿，而且我们要一直扎扎实实地做下去。”

活动现场，《团结就是力量》的歌曲再次响彻“唐乐楼”一层大厅，老人们挥舞着手中的国旗，唱着笑着，沧桑的面颊上不时闪动着泪花。

“乐观长寿”“吉祥如意”……身后墙上悬挂的几幅书法作品，是乐成集团“恭和苑”养老机构的老人们送给“唐乐楼”老人们深深地祝福。一副巨幅山水画，郁郁葱葱、山峦起伏，穿越太行山麓，从北京到唐县，在这块美丽的燕赵大地上，曾经白求恩、柯棣华战斗过的革命老区，淡黄色的“唐乐楼”崭新而夺目。

“践行社会责任，助力乡村振兴……抗战老区，唐乐楼里夕阳正红……”画中题字写道。

(责编：王震、陈键)