人民网北京7月6日电 （记者杜燕飞）中国电力企业联合会（以下简称中电联）今日发布的《中国电力行业年度发展报告2022》（以下简称《报告》）显示，2021年全国全社会用电量83313亿千瓦时，比上年增长10.4%，预计2022年全年全社会用电量增速在5%至6%之间。

中电联召开《中国电力行业年度发展报告2022》发布会。人民网记者 杜燕飞摄

在电力消费与电力生产方面，《报告》显示，2021年，全国全社会用电量83313亿千瓦时，比上年增长10.4%，增速比上年提高7.1个百分点；全国人均用电量5899千瓦时/人，比上年增加568千瓦时/人；截至2021年底，全国全口径发电装机容量237777万千瓦，比上年增长7.8%。2021年，全国全口径发电量为83959亿千瓦时，比上年增长10.1%，增速比上年提高6个百分点。截至2021年底，初步统计全国电网220千伏及以上输电线路回路长度84万千米，比上年增长3.8%；全国电网220千伏及以上变电设备容量49亿千伏安，比上年增长5%；全国跨区输电能力达到17215万千瓦；2021年全国跨区送电量完成7091亿千瓦时，比上年增长9.5%；电网更大范围内优化配置资源能力增强。

“2021年，受来水偏枯，电煤供需紧张、部分时段天然气供应紧张等因素，全国电力供需形势总体偏紧，年初、迎峰度夏以及9月至10月部分地区电力供应紧张。”《报告》指出，在应对能源电力供应紧张与保障能源电力供应安全的过程中，电力企业建立应急保供机制，为保障电力安全做出了贡献。其中，电网企业发挥大电网平台作用，统筹供给与需求、送出与受入、电力电量平衡与安全生产、有序用电与能耗“双控”，严格限制“两高”企业用电。发电企业强化责任担当，在燃煤电厂亏损面与亏损额不断增大的局面下，仍保障电力热力供应，做到机组应开尽开、设备稳定可靠。

在电力投资与建设方面，《报告》明确，2021年，全国主要电力企业合计完成投资10786亿元，比上年增长5.9%；全国电源工程建设完成投资5870亿元，比上年增长10.9%；全国电网工程建设完成投资4916亿元，比上年增长0.4%；全国新增发电装机容量17908万千瓦，比上年少投产1236万千瓦，电源建设重心继续向新能源和调节型电源转移；全年新增交流110千伏及以上输电线路长度51984千米，比上年下降9.2%；新增变电设备容量33686万千伏安，比上年增长7.7%。全年新投产直流输电线路2840千米，新投产换流容量3200万千瓦，分别比上年降低36.1%和38.5%。

在电力绿色发展方面，《报告》指出，截至2021年底，全国全口径非化石能源发电装机容量为111845万千瓦，占全国发电总装机容量47%，比上年增长13.5%；2021年，非化石能源发电量为28962亿千瓦时，比上年增长12.1%；达到超低排放限值的煤电机组约10.3亿千瓦，约占全国煤电总装机容量的93%。

《报告》指出，2021年，全国6000千瓦及以上火电厂供电标准煤耗301.5克/千瓦时，比上年降低2.01克/千瓦时；全国6000千瓦及以上火电厂厂用电率为4.36%，比上年降低0.29个百分点；全国线损率为5.26%，比上年降低0.34个百分点；全国电力烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量分别约为12.3万吨、54.7万吨、86.2万吨，分别比上年降低20.7%、26.4%、1.4%；单位火电发电量烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量分别为22毫克/千瓦时、101毫克/千瓦时、 152毫克/千瓦时；全国单位火电发电量二氧化碳排放约为828克/千瓦时，比2005年降低21.0%；全国单位发电量二氧化碳排放约为558克/千瓦时，比2005年降低35.0%；以2005年为基准年，从2006年到2021年，通过发展非化石能源，降低供电煤耗和线损率等措施，电力行业累计减少二氧化碳排放量约为215.1亿吨。

“2022年全年全社会用电量增速在5%至6%之间，到2025年，全国全社会用电量为9.5万亿千瓦时，年均增速为4.8%；最大负荷为16.3亿千瓦，年均增速为5.1%。预计到2025年，我国电源装机容量为30亿千瓦，非化石能源发电装机占比将达到51%。”《报告》预计。

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