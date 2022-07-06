发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京7月6日电 （记者余璐）“近年来，中央生态环境保护督察取得显著成效，推动我国生态文明建设和生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。”在国新办今天举行的中央生态环境保护督察进展成效发布会上，生态环境部副部长翟青如是说。

近日，第二轮第六批中央生态环境保护督察已完成督察反馈。翟青介绍，截至目前，第一轮督察和“回头看”整改方案中明确的3294项整改任务，现在总体完成率达到95%。第二轮前三批整改方案明确的1227项整改任务，半数已完成。第二轮第四、五、六批督察整改正在积极有序推进。两轮督察受理转办的群众生态环境信访举报28.7万件，到目前为止已完成整改28.5万件。

翟青谈到，如今，“绿水青山就是金山银山”的理念成为全党全社会高度共识，各地区各部门切实落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”，坚定不移地走生态优先、绿色发展新路子，中央生态环保督察取得“中央肯定、百姓点赞、各方支持、解决问题”的显著成效，实现了很好的政治效果、经济效果、环境效果和社会效果，为建设美丽中国、实现人与自然和谐共生的现代化作出了重要贡献。

记者发现，近年来，中央生态环保督察受到社会广泛关注，群众积极反映问题，参与度高。如何确保反映的问题都能够得到满意的答复和真正解决？对此，翟青表示，在督察工作中，始终把群众反映的问题作为一个重点，建立了一套完整的举报受理、转办、核查、督办、回访工作机制，从受理到转给地方，要组织核查，有些问题还要督办，之后还要对办理情况进行回访。督促当地将群众反映的生态环境问题查处到位、整改到位。

“一是坚持把群众反映的问题以及整改情况都进行公开。二是为跟踪了解群众反映问题的解决情况，在督察中会按照一定的比例进行电话回访和现场回访。三是在督察组进驻一个月结束后，一方面，继续督促做好群众信访后续办理工作，并公开结果；另一方面，中央生态环保督察办公室和各督察局都会将一些重点问题列为盯办的事项，拉条挂账，紧盯不放，保持压力，直到这些问题能够得到很好的解决。”翟青说。

下一步，如何推动中央生态环保督察不断地向纵深发展？翟青表示，将认真总结两轮督察的经验，夯实法治基础，完善体制机制，加强能力建设。同时，持续推进督察整改，不断增强人民群众的生态环境获得感、幸福感、安全感。

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