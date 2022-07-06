黄盛

作为遵循量子力学规律调控量子信息单元进行计算的新型计算模式，量子计算正在引起技术、产业界人士的密切关注。特别是就金融行业而言，量子计算如何作为底层技术驱动力，在未来赋能实体经济的金融服务？日前，在首届“量子计算+金融科技应用”研讨会上，来自政、产、学、研等多领域专家及从业者，就量子计算在金融科技领域的落地应用进行了探讨。

工业和信息化部中小企业发展促进中心融资服务部主任石言认为，产业数字金融存在四个方面痛点分别是：中小企业获得资金时点晚、金融机构信用评价方式有待创新、链长企业数据资产确权方式及流程待优化、信息系统贵。量子计算等科技赋能中小企业，解决产业数字金融痛点。

中关村朝阳园副主任冯少静表示，金融业涉及各种数值分析任务，需要进行大规模的量化分析、数据处理工作，量子计算将有望为金融业带来运算效率的提升，为金融行业带来可观的业务价值。

北京量子信息科学研究院副院长龙桂鲁认为，高安全性的量子安全直接通信（QSDC）具有窃听侦测的能力，在下一代安全通信方面，尤其是在金融安全、国防等领域具有巨大的潜力。

光大科技有限公司大数据研究团队负责人王鹏认为，特定问题的量子解决方法，已经让量子计算赋能投资组合优化、业务孵化的信用评分特征筛选等金融场景，而包括利率探测、衍生品定价等更多的场景也在探索中。

玻色量子创始人、COO马寅表示，量子计算已经开始在金融、新药研发等领域尝试落地应用。这些应用需要建立起行业生态，从异构混合计算开始，包括完善的硬件平台、编译系统，可移植经典算法的软件系统等。

与会人士认为，随着新一轮信息科技革命和产业革命的推进，金融等行业数据信息体量不断增加，提高算力的同时又能降低能耗是行业亟待解决的关键问题，而量子计算作为该背景下的先锋技术，为问题的解决提供了思路。

(责编：王连香、高雷)