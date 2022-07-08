人民网记者 车柯蒙

“组合式税费支持政策”是今年宏观财政政策的一大亮点。当前，新的组合式税费支持政策正在平稳有序落地，其中微型、小型、中型、大型企业存量留抵退税梯次性集中退还的任务基本完成。为聚焦组合式税费支持政策如何助稳经济发展大盘、为广大市场主体“输血”“活血”，看政策红利如何落稳落准，人民网推出“组合式税费支持政策见成效”系列报道。

上海市船舶企业正全力以赴推进复工复产。受访对象供图

连日来，主营远洋船舶修理和改装的上海中远船务工程有限公司，在税收政策的有力支持下吹响了恢复产能的“冲锋号”。

“疫情对船企的影响较大，供应链不畅、订单短期大幅削减、运营成本攀升等问题凸显，这导致前期大量投入产生的进项税额难以抵消，尽可能补充现金流，尽快盘活企业资金成为目前的当务之急。”该公司财务负责人柳小军表示，“共计3791万余元的留抵退税款到账，为我们注入资金‘活水’，让公司经营行稳致远有了更多底气。”

疫情影响之下，如何让政策红利快速直达市场主体，发挥政策效益，稳住经济发展大盘，是政策发力的方向所在。今年，为应对国内经济新的下行压力，我国实施包括大规模增值税留抵退税政策在内的新的组合式税费支持政策。当前，一系列税费支持政策落地见效，特别是留抵退税政策红利逐步释放，正助力地方经济恢复“元气”。

国家税务总局数据显示，5月份，全国企业销售收入同比增长1.9%，较4月份增幅（-7.4%）提高9.3个百分点。6月1日-25日，全国企业销售收入同比增长6.8%，较5月份进一步提高4.9个百分点，呈逐月回升向好的态势。从重点区域看，前期受疫情影响较大的上海实现了较快恢复，6月1日-25日，销售收入同比增长18.2%，较5月份大幅提升，带动长三角地区增长9.4%，较5月份提高16.2个百分点。

餐饮企业作为最普及、最重要的民生产业之一，在疫情减免政策等系列政策扶持下，是区域繁荣经济、扩大就业、改善民生的重要力量。

“今年，除了增值税留抵退税外，我们还享受了‘六税两费’的相关减免，提升了我们餐饮企业的信心。” 在广州，新派餐饮刘靖宇说。

在北京，受国际市场变动及疫情影响，东颐食品科技有限公司生产食品所使用的小麦、塑料包装等原材料及物流成本全面上涨，现金流面临着很大压力。丰台区税务局及时搭建制造业中小微企业退税流动专窗，让企业在第一时间收到了缓缴政策释放的现金流。

“留抵退税让公司发展的炉火烧的更旺。”在湖南，收到1亿多元的退税款长沙新奥燃气有限公司总会计师宋郁昌表示，收到退税款后，公司第一时间偿还了购买原材料的贷款，并计划节能减排改造项目投入。

“目前，全省已有4.6万户符合条件的纳税人享受到了留抵退税红利。”据湖南省税务局党委书记、局长刘明权介绍，7月1日留抵退税政策行业扩围后，衣、食、住、行等民生领域将进一步获益。

在河北，自北京冬奥会（冬残奥会）服务保障工作一结束，张家口富龙滑雪场就马不停蹄开始规划新一年的旅游项目。但受疫情影响，资金紧张，公司发展面临困境。“1700多万元的留抵退税款对于正处于资金困难期的酒店管理公司来说，真是雪中送炭。”张家口富龙滑雪场副总裁王小丽表示。

记者了解到，当地税务部门充分发挥税收职能作用，落实落细组合式税费优惠政策，助力文旅产业由“一季热”向“四季火”转变。

河北经贸大学财税学院副教授王京梁博士对人民网记者表示，大规模留抵退税，实质是把税收的“减法”转化为企业的“加法”，一方面有利于缓解企业资金压力，为企业创新发展精准赋能；另一方面充分发挥税收政策杠杆撬动作用，增强重点领域高质量发展的内生动力，助力重点行业高质量发展。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，对于地方经济而言，此次组合式税费支持政策一是有助于落实地方保民生保障工作，此次出台的组合式税费支持政策中，留抵退税、服务业加计抵减等政策为服务业纾困解难，有助于地方政府落实保民生的各项工作安排；二是有利于为地方稳就业提供支持，组合式税费支持政策中，小微企业延缓纳税、免征增值税、减免企业所得税等政策，有利于保市场主体，维持小微企业的可持续性，从而保障地方的就业；三是有利于保障物流的基本运转，组合式税费政策通过对物流运输、仓储行业和农产品批发市场等行业提供免税优惠，有利于保障产业链、供应链稳定。

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(责编：杨曦、高雷)