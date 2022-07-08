本报记者 陆娅楠 丁怡婷

习近平总书记强调，“基础设施是经济社会发展的重要支撑，要统筹发展和安全，优化基础设施布局、结构、功能和发展模式，构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础”。

4月29日召开的中共中央政治局会议要求，要全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用，强化土地、用能、环评等保障，全面加强基础设施建设。

坚定信心，攻坚克难，各地区各部门积极应对疫情冲击，稳增长政策举措加快落地，全面加强基础设施建设，重大项目喜讯频传。

40万平方米！6月20日，亚洲最大的铁路枢纽客站——北京丰台站开通运营，建筑面积是故宫建筑面积的2倍多，实现“顶层跑高铁、地面跑普速、地下通地铁”。

4300米！6月30日，我国西南地区规模最大、投资最多的水资源配置工程——滇中引水工程香炉山隧洞掘进进度再刷新。工程建成后可从水量相对充沛的金沙江干流引水至滇中地区，惠及人口1112万人。

7毫秒！7月1日，白鹤滩—江苏特高压直流输电工程竣工投产，线路全长2080公里，四川水电“闪送”江苏仅用7毫秒，每年输送的清洁电能相当于南京半年的用电量。

一个个基础设施建设项目加速推进。数据显示，今年1至5月份，我国基础设施投资同比增长6.7%，增速比1至4月份加快0.2个百分点，比全部投资增速高0.5个百分点。

积极扩大内需，基础设施建设积极推进

5月17日，江苏盐城，6座世界单罐容量最大的27万立方米液化天然气储罐完成拱顶模块吊装。拱顶，相当于液化天然气储罐的“房梁”。

“单个拱顶跨度近100米，重量达800多吨，整体吊装难度比较大。”中国海油盐城“绿能港”项目副总经理袁斌介绍，通过模拟推演和现场试验，拱顶模块表面布置了3组共8个吊点，吊装过程中拱顶模块变形量要控制在5%以内。

中国海油盐城“绿能港”一期项目包括4座22万立方米储罐和6座27万立方米储罐，预计2023年底全部投产运行后，液化天然气年处理能力达600万吨，可供江苏全省民生用气约28个月。

千里之外的塔克拉玛干沙漠南缘，和田至若羌铁路通车运营。

“我们创造了日最高架梁7片、日均铺轨2公里的沙漠铺架新速度，为顺利通车打下好基础。”中铁十四局和若铁路PJS2标段项目负责人张刚说，铁路运营结束了新疆洛浦、策勒、于田、民丰、且末等地不通火车的历史，和田地区群众的出疆路程缩短1000多公里。

从东部沿海到西部戈壁，从祖国北疆到南海之滨，基础设施建设提速。

传统基础设施建设正酣。看交通，川藏铁路建设稳步推进，沿江沿海等交通战略骨干通道重点路段、广州深圳等一批枢纽机场改扩建工程加快实施；看能源，白鹤滩至浙江特高压输电通道、闽粤联网工程加快推进，首批以沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设提速；看水利，前5月我国完成水利建设投资3108亿元，较去年同期增长54%。

新型基础设施加速布局。南京腾讯华东云计算基地项目二期建设现场，机器轰鸣声不断，中国建筑一局项目经理胡长辉正指挥工人们吊装钢柱。这个总投资100亿元的项目，达产后年产值逾50亿元，预计可年产30万台服务器。

国家发改委高技术司副司长孙伟介绍，今年以来，东数西算工程正式全面启动，全国10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，数据中心规模达54万标准机架，带动各方面投资超过1900亿元。预计“十四五”时期，大数据中心投资将以每年超过20％的速度增长，累计带动各方面投资超过3万亿元。

民生基础设施抓紧落地。支持普惠养老、普惠托育、全民健身等设施建设，解决养老托育何处寻、群众健身哪里去等难题；推进城镇老旧小区改造，让住房旧貌换新颜；发展保障性租赁住房，让人们更安居；加强城市防洪排涝等设施建设，提高防灾减灾能力……补短板、强弱项，助力打造高品质生活空间，1至5月份，我国公共设施管理业投资同比增长7.9%。

“全面加强基础设施建设，对保障国家安全，畅通国内大循环、促进国内国际双循环，扩大内需，推动高质量发展，都具有重大意义。”中国宏观经济研究院投资研究所研究员刘立峰认为。

政策靠前发力，支持基建投资适度超前

江西樟树，占地10.9万平方米、投资15亿元的滨江新城人民医院项目建设工地上，30多辆装卸车来往穿梭，塔吊不停运转，将钢材、混凝土等建材运输到作业面。

“项目资金压力大，12亿元的政府专项债券解了我们燃眉之急。”樟树市发展投资集团有限公司总经理王年如介绍，相关部门为项目开辟“绿色通道”，仅用一个月就办理了土地性质变更，办理土地污染评估报告时间缩短了2/3。

重庆市沙坪坝区，中心湾片区老旧小区改造如火如荼。今年沙坪坝区对52个老旧小区进行改造，惠及居民1.3万余户。但1亿多元的改造资金带来的压力不小。“中央和市里的专项资金有5000多万元，并且在年初就提前下达了预算指标，起到了重要作用。”重庆市沙坪坝区住建委有关负责人介绍。

今年以来，宏观政策靠前发力，适度超前开展基础设施投资，补短板、强弱项，锻长板、增后劲，一批既利当前、又谋长远的项目精准落地。

超前部署，扎实做好前期工作。今年以来，各地区各部门加强项目研究论证，加快履行各项审批手续，形成“储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批”的良性循环。1至5月份，全国新开工项目个数同比增长26.1%，新开工项目计划总投资增长23.3%，投资项目（不含房地产开发投资）到位资金增长18.4%。

抓住重点，着力推进重大工程。贵南高铁、南玉铁路加快建设，阿克苏至阿拉尔铁路、黄冈至黄梅高铁相继开通……今年以来，铁路重点工程建设按下“快进键”，前5月累计完成固定资产投资约1923亿元，担当稳投资的“火车头”。

强化保障，资金土地支持有力。今年地方政府专项债券规模为3.65万亿元，用于项目建设的额度已全部下达，项目资金保障充足。同时，各地各部门积极协调加大重点项目融资支持力度，加强用地、用能等要素保障，对符合条件的重大项目有序实施能耗单列。

积极引导，充分撬动民间投资。山西今年第五批专项债券发行规模、支持项目数量创历史新高，安徽今年拟完成2000亿元以上的城市更新改造投资……充分发挥向民间资本推介项目长效机制作用，大力推动政银企合作高质量发展，规范推进政府社会资本合作（PPP），保障各项基础设施建设项目及时落地。

目前“十四五”规划中102项重大工程实施整体进展顺利。“随着各地加大力度推进项目开工建设，预计有望加快形成实物工作量，对投资稳定增长形成有力支撑。”国家发展改革委副秘书长欧鸿表示。

兼顾当前长远，对推动高质量发展意义重大

5月28日，广东梅州五华县南部，满目葱绿，碧波微澜，总投资70.5亿元的南方电网梅州抽水蓄能电站投产发电，成为粤港澳大湾区旁的“绿电粮仓”。

南方电网调峰调频公司建管公司党建部副主任吕程介绍，电站在建设期间为1000余名当地村民提供了就业岗位，建成后预计每年可为梅州市带来近亿元的税收收入。

电站东北80公里，黄狮新村450余幢小洋楼整齐排列，项目的移民安置群众喜气洋洋。“县里举办了20多种技能培训班，我们可以免费参加。”黄狮新村村委委员刘展辉说，如今村里的中青年大多在附近的工厂和商场上班，“上学、上班、看病、购物，比在山里方便多了！”

基础设施是经济社会发展的重要支撑，具有基础性、先导性、战略性、引领性作用。

助创新，基础设施搭平台。7月1日，国内在建最大直径海底隧道——深圳妈湾跨海通道，右线盾构掘进突破1100米。“线路上软硬不均岩层占比超过50%，幸好有咱们自主研发的超大直径盾构‘妈湾号’，掘进施工效率大大提高。”中国中铁隧道局深圳妈湾跨海通道项目经理马林坡说，“大工程是国产重大装备的练兵场，国产重大装备是中国建造的利器，彼此良性互促，助力产业链创新升级。”

促协调，基础设施架金桥。北京通州，河东资源循环利用中心一期工程项目建设现场，300多名工人正忙着安装调试管线，这里将建成一座2.7万平方米的下沉式再生水厂。“将水厂藏入地下，不仅节地，还能降噪、除臭。”中国水环境集团董事长侯锋介绍，项目建成后，将与现在的河东再生水厂构成10.8万吨/日的污水处理规模，满足北京城市副中心东部地区的污水处理与再生水利用需求。

惠民生，基础设施筑根基。助力乡村振兴，今年拟新增通三级及以上等级公路乡镇460个；方便百姓出行，今年将投产铁路新线逾3300公里；护佑居民安全，今年力争开工改造存在安全隐患的燃气管道约2万公里……一项项基础设施建设项目改善民生，温暖民心，让百姓获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

《 人民日报 》（ 2022年07月08日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)