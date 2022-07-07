人民网记者 余璐

“以前进入5月，只要一下大雨，我就害怕，时不时自己也会去水库大坝上看看情况，生怕水库大坝会垮塌。现在好了，对水库进行了除险加固，水库也不漏水了，进入汛期也不害怕了。”住在广德口水库下游的吴老伯激动地说。

广德口水库从百姓的“心腹大患”蜕变成安全保障和民生福祉，这只是我国病险水库除险加固实践中的一个缩影。随着中国病险水库的逐年“摘帽”，水利工程安全状况不断改善，社会经济效益更加凸显。

水利部运行管理司相关负责人表示，水库安全面临严峻风险和挑战，事关人民群众生命财产安全，事关公共安全，备受社会关注。水库大都居高临下，是城镇、交通干线、重要基础设施头顶上的“一盆水”，一旦失事，将对下游造成灾难。

据介绍，我国水库大坝总量多，现有9.8万座水库星罗棋布在祖国大地上，是世界上水库大坝最多的国家，其中约95%的水库是小型水库。我国病险水库多，虽然已经开展几轮大规模除险加固工作，但目前仍有大量病险水库存在。我国土石坝多、老旧坝多，约92%的水库大坝是土石坝，约80%的水库建于上世纪50年代至70年代，始建标准低。我国高坝数量多，在世界排名第一，200米以上的高坝已建20座、在建15座。

总体数量多、病险水库多、土石坝多、老旧坝多叠加，加之近年来超强暴雨等极端天气频发，给水库安全带来严峻风险和挑战。病险水库除险加固工作迫在眉睫。

水利部联合国家发展改革委、财政部印发《“十四五”水库除险加固实施方案》（以下简称《方案》），进一步明确了“十四五”病险水库除险加固、监测预警设施建设、以县域为单元深化小型水库管理体制改革、健全长效运行管护机制等重点任务。《方案》要求到“十四五”末，全部完成现有及新增的约1.94万座病险水库除险加固；实施55370座小型水库雨水情测报设施和47284座小型水库大坝安全监测设施建设；对分散管理的48226座小型水库全面实行专业化管护模式；推进水库管理规范化标准化。

蓝图已绘就，奋进正当时。今年以来，水利部先后召开水库除险加固工作推进会、水利工程运行管理工作会、水库安全度汛视频会议，对水库除险加固工作作出部署，各地迅即响应……

山东省把确保水库安全作为重中之重，将水库除险加固纳入省委“我为群众办实事”清单，要求坚决整治水库短板弱项，确保安全度汛；广东省将水库除险加固等工作作为防洪安全网和防洪能力提升工程的重要内容；江西省府把做好水库除险加固工作作为重大政治任务，印发《切实加强全省水库除险加固和运行管护工作实施方案》；安徽省明确了到2025年末，全省实施小型病险水库除险加固约730余座……从江南水乡到南粤大地，从赣鄱流域到三湘四水，一场病险水库除险加固的攻坚战在如火如荼地展开。

多渠道落实资金支持实施小型水库除险加固，也是重中之重。2021年以来，水利部协调财政部，多渠道筹集资金约216亿元，全力推进7695座小型水库除险加固，截至目前主体工程完工4586座。同时，协调财政部新增地方政府一般债券额度64.38亿元，全力推进31013座小型水库雨水情测报设施和23217座小型水库大坝安全监测设施建设。另外，协调财政部安排中央财政补助资金9亿元，开展2022年小型水库安全监测能力提升试点项目建设，为提高预报预警预演预案能力提供支撑。

水库除险加固惠及民生，如今，众多小型水库不再是心头之患，而成了大地丰收的保障。仅湖南省岳阳市，就有76座小型水库摘去病险帽子，恢复和改善灌溉面积13万亩，新增供水受益人口18.9万人。

水利部运行管理司相关负责人表示，下一步，将继续会同财政部，督促各地加强资金保障、加快项目实施、强化监督指导，确保完成“十四五”水库除险加固任务，保障小型水库安全运行和效益充分发挥，推动水库管理再上新台阶。

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