栗翘楚 焦磊

浙江零跑科技有限公司（以下简称“零跑汽车”）于今年3月向港交所提交了上市申请和招股书，或将成为第四家在港上市的国内造车企业。

零跑汽车成立于2015年，目前已推出3款车型，分别为2019年推出的S01、2020年推出的T03及2021年推出的C11。据乘用车市场信息联席会数据显示，今年1-5月份，零跑汽车零售销量4.1万辆，同比增长274.1%。根据零跑汽车官网信息，今年1-5月份累计交付量为40735台，已接近去年全年交付量。

尽管销售数据亮眼，但零跑汽车招股书数据显示，2019-2021年其净亏损逐年扩大。2021年，零跑汽车取得营收31.32亿元，经调整后净亏损高达26.28亿元，毛利率为-44.3%。此外，研发投入不足、热销车型利润微薄、屡遭质量投诉等问题，也成为影响零跑汽车“加速”的重要原因。

亏损持续扩大 毛利率至今为负

零跑汽车招股书数据显示，2019-2021年，零跑汽车的营收分别为1.17亿元、6.31亿元、31.32亿元，而同期净亏损分别为9.01亿元、11亿元、28.45亿元，3年时间累计亏损超48亿元。

尽管其毛利率呈现改善态势，由2019年的-95.7%增长至2021年的-44.3%，但与同为造车新势力的“蔚小理”（蔚来、小鹏和理想汽车）相比，零跑汽车还有差距。

值得关注的是，营收大涨396%、交付量翻四倍、行政及销售开支大幅压缩……2021年，在相关财务数据好转的同时，零跑汽车亏损为何仍高居不下？

业内分析认为，高昂的原材料和耗材成本或是其亏损的重要原因。招股书信息显示，2021年全年，零跑汽车合计交付43748辆电动汽车，实现汽车及部件销售收入30.58亿元，同期零跑汽车销售成本为45.19亿元。据此计算，不考虑不同车型影响，零跑汽车平均每售出一台车就要亏损3.34万元。

零跑汽车近三年经营情况。图片来源：零跑汽车招股书

在销售成本中，仅原材料及耗材成本便高达41.22亿元，可谓“高价买来低价卖”。且原材料及耗材成本占销售成本比重逐年增加，2019-2021年，这个数据分别递增（67.6%、78.1%、91.2%）。

业内分析认为，未储备足够原材料、原材料价格上涨或许是零跑汽车销售成本高居不下的原因之一。

数据显示，自去年下半年以来，汽车制造业上游原材料成本涨幅不断扩大，如每吨电池级碳酸锂价格在一年内增长近10倍，动力电池其他主要原材料钴、镍均大幅涨价。

此外，据招股书显示，截至2021年末，零跑汽车持有现金及现金等价物为43.38亿元。而2021年经营活动现金净额为-10.18亿元，投资活动现金流为－30.03亿元，融资活动现金流为82.59亿元。

融资是公司获取资金、保障持续经营的重要手段。据天眼查资料显示，零跑汽车至今已经进行7轮融资，总融资额超百亿。

研发投入不足 热销车型利润微薄

根据招股书中计划，零跑汽车会将上市募集资金的约40%用于研发，约25%用于提升生产能力，约25%用于扩张业务及提升品牌知名度，约10%用于运营资金及一般公司用途。其中还表示，零跑汽车自主研发智能电动汽车核心系统及电子部件中的所有关键软硬件，也是中国目前唯一一家具有全域自主研发能力的新兴电动汽车公司。

“全域自研”意味着相比较于其他新势力汽车品牌，需要在更多研究领域投入研发资金，那么零跑汽车在研发上投入如何？

根据招股书显示，2019-2021年，零跑汽车研发投入分别为3.58亿元、2.89亿元、7.40亿元，分别占同期总营收的306.4%、45.8%、23.6%，呈明显下降趋势。

对比“蔚小理”三年研发投入费用，2019-2021年，蔚来为44.29亿元、24.88亿元和45.92亿元；小鹏汽车为20.70亿元、17.26亿元、41.14亿元；理想汽车研发费用分别是11.69亿元、11.00亿元、32.86亿元。

从研发投入绝对量来看，零跑汽车离已上市的第一梯队“蔚小理”仍有差距。

“我们聚焦15万元至30万元的中国中高端主流新能源汽车市场。”零跑在招股书中介绍。招股书引用相关数据显示，2021年，售价在人民币15-30万元价格区间的新能源汽车占中国新能源汽车总销量的39%。2026年，预计售价在人民币15-30万元价格区间的新能源汽车将占中国新能源汽车总销量的49.1%。

然而，截至2021年12月31日，零跑汽车已交付2708辆S01、46162辆T03、3965辆C11，87%的交付量由售价不到10万元的T03车型独占。而符合其市场价格定位的C11车型，交付量不到一成。

有质量投诉 曾召回部分车辆

“零跑新车当天黑屏、维修半个月、换两大部件、承诺退车又反悔”。在近日举办的重庆车展上，一名女车主手举标语现场维权，引发媒体关注。

有关重庆车展女车主维权事件，零跑汽车相关工作人员回应称：“该用户车辆所述问题已解决。零跑非常注重用户体验及交付质量，我们正积极与用户沟通解释，会给消费者一个满意的答复。”

零跑汽车因质量问题被投诉，不是第一次发生。此前，零跑汽车曾因车辆电池被“偷梁换柱”，被消费者投诉“涉及虚假宣传”。据浙江电视台《1818黄金眼》节目报道，去年4月，一位车主提车时发现零跑汽车宣传搭载的中航锂电电池，在交车时电池电芯被“替换”为欣旺达。商家对此回应称，该顾客属于“盲订”，所有配置以交付为准。

2020年10月，杭州长江乘用车有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自即日起，召回2019年6月27日至2019年12月31日生产的部分2019款零跑S01纯电动汽车，共计150台。

图片来源：国家市场监管总局网站

据了解，2020年召回范围内的车辆由于仪表软件资源优化bug的原因，可能会导致：1、360全景影像卡滞花屏，在倒车或启动驾驶出车位时通过360全景影像可能查看不到周围障碍物实时变化，会引起驾驶员判断不清周围环境状态的后果，极端情况下可能发生事故，存在安全隐患。2、行驶中仪表黑屏，短时间内在仪表上可能显示不了必要的车辆信息，会引起驾驶员判断不了车辆状态的后果，极端情况下可能发生事故，存在安全隐患。

与此同时，零跑汽车在1-5月销量同比大涨的背后，也存在拖延新车交付时间的情况。在某投诉平台输入“零跑汽车”，共出现319条相关投诉，其中绝大多数与逾期交付相关。

招股书与官网信息不符。图片来源：招股书、零跑汽车官网

此外，零跑汽车还存在官网信息与招股书信息相矛盾的问题。据招股书显示，2021年全年，零跑汽车交付43748辆电动汽车，然而根据其官网信息显示，2021年全年累计交付则为43121台。2022年1、2月份交付数据也存在此现象。

(责编：杨虞波罗、吕骞)