本报评论部

鞋子合不合脚，自己穿了才知道；道路好不好，自己走了才知道

中国特色社会主义，既是我们必须不断推进的伟大事业，又是我们开辟未来的根本保证，必须倍加珍惜、长期坚持

实体书店在显著位置设立专架展台予以推介，征订量节节攀升；书名在搜索引擎中成为热词，引发网友广泛关注；各地精心组织安排，引导广大党员、干部读原著学原文、悟原理知原义……近期，《习近平谈治国理政》第四卷中英文版出版发行，引发热烈反响。这部权威著作凝结着一系列原创性的治国理政新理念新思想新战略，进一步科学回答了中国之问、世界之问、人民之问、时代之问，对于推动广大党员、干部和群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加深对中国之路、中国之治、中国之理的理解，具有重要意义。

习近平总书记指出：“走自己的路，是党的全部理论和实践立足点，更是党百年奋斗得出的历史结论”“中国特色社会主义是实现中华民族伟大复兴的必由之路”。方向决定道路，道路决定命运。推进革命、建设、改革，道路问题都是最根本的问题。党的十九届六中全会概括了具有重大的历史意义和现实指导意义的十条历史经验，其中一条就是“坚持中国道路”。

犹记北京冬奥会、冬残奥会的开闭幕式惊艳世界，一个个经典瞬间定格为永恒。冬奥之约，中国之诺。正如习近平总书记在北京考察冬奥会、冬残奥会筹办备赛工作时强调的：“历史会镌刻下这一笔，世界将对中国道路有全新的认识。”岁月铭刻着奋斗的艰辛，历史映射着智慧的光芒。回望过往的奋斗路，从当年的山河破碎、积贫积弱，到现在的潮涌东方、复兴气象，从曾经“一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造”，到如今“神舟”飞天、“北斗”组网、“嫦娥”探月、“蛟龙”入海……中国共产党团结带领中国人民，坚持立足本国国情，坚持改革开放，走出了一条中国特色社会主义道路，创造了“当惊世界殊”的发展奇迹。

鞋子合不合脚，自己穿了才知道；道路好不好，自己走了才知道。扎根中华文明的内在逻辑，源于近代以来的比较选择，历经立足国情的艰辛探索，中国道路具有无比旺盛的生命力。这条路，凝结着中国共产党人最初的追求和夙愿，凝结着中国人民不懈的追寻和期盼；浸染着无数英烈的鲜血和汗水，浸透着一代代中华儿女的拼搏和奉献；接续着五千年中华文明的厚重和深沉，承载着中华民族伟大复兴的梦想和希望。历史和现实充分证明，中国特色社会主义道路，开拓于中国人民共同奋斗，扎根于中华大地，是党和人民历经千辛万苦、付出巨大代价取得的根本成就，是实现中华民族伟大复兴的正确道路。

一个国家，一个民族，只有找到适合自己条件的道路，才能实现自己的发展目标。环顾全球，世界各国都希望找到本国发展振兴之路。然而，人类历史上没有一个民族、一个国家可以通过依赖外部力量、照搬外国模式、跟在他人后面亦步亦趋实现强大和振兴。中国沿着自身选择的发展道路快速发展起来，正是以一种具有高度“可视性”和“可感性”的方式向各国表明，每个国家都应当有探索自身发展道路的权利。从世界范围看，中国通过和平发展成功走出中国式现代化道路，创造了人类文明新形态，拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择。

习近平总书记指出：“中国有960多万平方公里土地、56个民族，我们能照谁的模式办？谁又能指手画脚告诉我们该怎么办？”大道之行，壮阔无垠。中国特色社会主义，既是我们必须不断推进的伟大事业，又是我们开辟未来的根本保证，必须倍加珍惜、长期坚持。当前，世界正经历百年未有之大变局，我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期。方此“船到中流、人到半山”之时，我们更要有道不变、志不改的决心，既不走封闭僵化的老路，也不走改旗易帜的邪路，在自己选择的道路上昂首阔步走下去，把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。

“我们的道路多么宽广，我们的前程无比辉煌”。创作于上世纪60年代初的歌曲《我们走在大路上》，至今依然传唱大江南北，激扬着社会主义中国的豪情壮志，映照着中国人的道路自信。山再高，往上攀，总能登顶；路再长，走下去，定能到达。今天，我们走自己的路，具有无比广阔的舞台，具有无比深厚的历史底蕴，具有无比强大的前进定力。放眼未来，这条道路必将越走越宽广！

《 人民日报 》（ 2022年07月21日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)