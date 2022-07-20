人民网北京7月20日电 （记者赵竹青）商务部副部长盛秋平今天下午在国新办发布会上介绍，2022年中国国际消费品博览会（简称消博会），将于7月25日至30日在海南省海口市举办，预计有600多个全球新品首发首秀。

盛秋平介绍，本届消博会由商务部和海南省人民政府共同主办，主题是“共享开放机遇、共创美好生活”。本届消博会分为国际国内两个展区，总面积达10万平方米，较首届增长25%。参展品牌显著增加，预计有600多个全球新品首发首秀，很多消费精品集中展示，将有效优化消费供给、畅通消费渠道、提振消费信心、增强消费活力。

同时，本次消博会将通过线上线下结合举办100余场论坛、推介等配套活动，充分展现海南自由贸易港区位、政策、生态和营商环境优势，吸引更多海内外企业，在海南设立企业区域总部，搭建品牌展示平台，优化产业链供应链布局，促进贸易与投资、展会与旅游深度融合，有力支持海南现代产业体系发展，进一步提升海南自由贸易港影响力。

盛秋平表示，本届消博会吸引来自国内外的参展品牌2800余个，为各国企业共享中国市场提供了机遇，也为中国和各国消费精品销往全球创造商机，有利于联通国内国际两个市场，推动商品、服务等资源要素高效配置，更好服务构建新发展格局。

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