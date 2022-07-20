人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

第二届消博会将于7月25日至30日在海口举办 600多个全球新品首发首秀

2022年07月20日16:06 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月20日电 （记者赵竹青）商务部副部长盛秋平今天下午在国新办发布会上介绍，2022年中国国际消费品博览会（简称消博会），将于7月25日至30日在海南省海口市举办，预计有600多个全球新品首发首秀。

盛秋平介绍，本届消博会由商务部和海南省人民政府共同主办，主题是“共享开放机遇、共创美好生活”。本届消博会分为国际国内两个展区，总面积达10万平方米，较首届增长25%。参展品牌显著增加，预计有600多个全球新品首发首秀，很多消费精品集中展示，将有效优化消费供给、畅通消费渠道、提振消费信心、增强消费活力。

同时，本次消博会将通过线上线下结合举办100余场论坛、推介等配套活动，充分展现海南自由贸易港区位、政策、生态和营商环境优势，吸引更多海内外企业，在海南设立企业区域总部，搭建品牌展示平台，优化产业链供应链布局，促进贸易与投资、展会与旅游深度融合，有力支持海南现代产业体系发展，进一步提升海南自由贸易港影响力。

盛秋平表示，本届消博会吸引来自国内外的参展品牌2800余个，为各国企业共享中国市场提供了机遇，也为中国和各国消费精品销往全球创造商机，有利于联通国内国际两个市场，推动商品、服务等资源要素高效配置，更好服务构建新发展格局。

(责编：赵竹青、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
防汛进入关键期 中国气象局：充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用
　　人民网北京7月20日电 （记者杨虞波罗）记者从中国气象局获悉，连日来，我国多地发生山洪等灾害，未来几天川黔鄂鲁苏皖等地有较强降水，江南华南等地将有大范围高温天气，天气气候形势依然十分严峻。17日、19日，中国气象局党组对做好防汛救灾气象服务保障工作进行了周密部署，并在20日对近期防汛救灾气象服务保障工作进行再安排再部署。…
第二届消博会将于7月25日至30日在海口举办 600多个全球新品首发首秀
　　人民网北京7月20日电 （记者赵竹青）商务部副部长盛秋平今天下午在国新办发布会上介绍，2022年中国国际消费品博览会（简称消博会），将于7月25日至30日在海南省海口市举办，预计有600多个全球新品首发首秀。 盛秋平介绍，本届消博会由商务部和海南省人民政府共同主办，主题是“共享开放机遇、共创美好生活”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部