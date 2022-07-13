【直播简介】人民网“透明工厂”系列直播旨在以“生产透明”推动“企业透明”，进而建立健全“行业透明”制度，同时带领广大消费者“云调研”车间一线，近距离了解生产全链条，检验“中国制造”的匠心品质，探寻“中国创造”的关键密码，领略“中国品牌”的非凡魅力。7月13日12:00，人民网“透明工厂”携短道速滑男子500米世界纪录保持者武大靖、中国营养学会监事张立实教授和消费者代表一起走进涪陵乌江轻盐榨菜智慧工厂，探秘一颗青菜头如何“智能”变身为减盐、鲜脆的“国民下饭菜”。

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人民网“透明工厂”首场直播走进三元

人民网“透明工厂”首场直播走进三元 解码“民族奶”背后的品质创新

(责编：曹淼、李源)