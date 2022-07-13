人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

人民网“透明工厂”直播走进乌江榨菜

2022年07月13日11:20 | 来源：人民网
小字号

【直播简介】人民网“透明工厂”系列直播旨在以“生产透明”推动“企业透明”，进而建立健全“行业透明”制度，同时带领广大消费者“云调研”车间一线，近距离了解生产全链条，检验“中国制造”的匠心品质，探寻“中国创造”的关键密码，领略“中国品牌”的非凡魅力。7月13日12:00，人民网“透明工厂”携短道速滑男子500米世界纪录保持者武大靖、中国营养学会监事张立实教授和消费者代表一起走进涪陵乌江轻盐榨菜智慧工厂，探秘一颗青菜头如何“智能”变身为减盐、鲜脆的“国民下饭菜”。

往期回顾

人民网“透明工厂”首场直播走进三元

人民网“透明工厂”首场直播走进三元 解码“民族奶”背后的品质创新

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国人更爱存钱了？上半年人均同比多存约2040元
　　人民网北京7月13日电 （记者罗知之）近日，人民银行公布的2022年上半年金融统计数据显示，上半年住户存款增加10.33万亿元，同比多增2.88万亿元。按照第七次全国人口普查结果公布的全国人口14.1亿为基数计算，相当于人均多存了约2040元。…
国家邮政局：上半年邮政行业业务总量6808.5亿元 同比增长6.0%
　　人民网北京7月13日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，上半年，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成6543.1亿元，同比增长6.5%；业务总量累计完成6808.5亿元，同比增长6.0%。 图片来源于国家邮政局官网 国家邮政局介绍，上半年，邮政服务业务总量累计完成1151.6亿元，同比增长6.6%；邮政寄递服务业务量累计完成142.1亿件，同比增长11.0%；邮政寄递服务业务收入累计完成199.1亿元，同比增长3.1%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部