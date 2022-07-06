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云闪付APP助发大连市1亿元汽车消费券

2022年07月06日10:49 | 来源：新华网
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原标题：云闪付APP助发大连市1亿元汽车消费券

近期，大连市政府向在连汽车消费者发放总额1亿元的汽车消费券，促进汽车市场回暖，稳定增加汽车等大宗消费。该活动已于6月18日正式启动，将持续开展一个月。

活动期间，购车用户可登陆/注册云闪付APP，按照要求进行认证并上传材料，经大连市商务局审核通过后，可领取不同额度的汽车消费券，并在大连市指定汽车销售企业购买非营运乘用车（二手车除外）时核销使用。据悉，单车购置费用5万到10万元的消费者，可领取2000元消费券礼包；单车购置费用10万到20万元的消费者，可领取4000元消费券礼包；单车购置费用20万元（含）以上的消费者，可领取5000元消费券礼包。消费券将分批次向申领人发放，除汽车消费，消费者还可在大连本地注册的家居家电、零售、餐饮等行业消费时核销使用。

消费券的发放得到全市各汽车销售企业积极响应，各车企报名踊跃。自活动启动以来，共有173户汽车销售企业报名参与，截至目前已有117家车企通过审核，可参与本次消费券的发放。6月18日至6月26日，审核通过的汽车销售企业售车2433台，销售额超5亿元，笔数和销售额分别占6月销售总量40.9%、38.8%。

本次活动也是中国银联开展“强健引擎，助商惠民”计划，积极助发地方政府消费券的有效举措。除消费券，中国银联还联合辖内工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等25家发卡银行的分支机构，全市汽车销售企业，受理商家，在大连市汽车消费券发放期间叠加出资1亿元，推出满减、超值礼包等优惠活动，进一步惠及消费者。以中国银联为例，中国银联将为广大车主额外提供加油、洗车、高速、停车4种云闪付消费券，全方位服务车主消费。

(责编：董童、李源)

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