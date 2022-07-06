人民网记者 罗知之

当前，我国数字经济领域创新创业活跃，数字技术蓬勃发展，数字经济与实体经济融合日益深化。与此同时，数据安全、数据孤岛等问题妨碍了数据价值的释放。数据是数字经济的核心要素，如何在保证数据安全、隐私合规的前提下，促进数据的有序流动与高效释放？隐私计算提供了可行性路径。

锘崴科技创始人、董事长王爽日前在做客人民网《对话企业家》栏目时表示，隐私计算通过密码学和软硬件技术，在保证用户隐私及数据安全、符合法律法规要求的前提下，打破数据孤岛，构建跨机构跨领域数据网，推动数据赋能全产业链协同转型，实现数据“可用不可见”和“可信可管可控可计量”，赋能数据价值合规流通。

隐私计算技术涉及密码学、统计学、人工智能、计算机硬件等众多学科，可将数据加密后实现流通，因而具备打破数据孤岛的能力，近年来成为数据保护与流通领域中加强隐私保护、强化数据安全合规的较优选择。

目前隐私计算行业正进入快速发展阶段。据市场机构预测，随着中国大数据产业发展以及隐私计算技术不断实现商业化，隐私计算市场规模将持续增长，预测到2025年，市场规模将超过200亿元，2021年至2025年年均复合增长率达133.4%。

“数字经济的驱动力将越来越多地来自于数据交换。”王爽认为，隐私计算将成为数字化的基础设施，在各行各业无感的情况下，保护和赋能经济发展。

作为新兴行业，隐私计算应用成熟度正逐渐完善。“仅仅依靠科研创新并不能使隐私计算得到大规模使用，只有技术商业化程度不断提升，才能更好地服务数字经济。”王爽介绍，锘崴科技过去十年一直研究隐私计算的底层技术，从2019年开始推进隐私计算商业化，赋能数据价值流动。

隐私计算适用于哪些行业应用？在王爽看来，从当前的探索与实践来看，医疗、金融、政务是最佳落地场景。

具体来看，在医疗领域，通过隐私计算可以触达更多数据，提高疾病早期诊疗效果；在金融领域，隐私计算通过与银行等数据源合作，核验有融资需求客户的信用额度和信贷风险，从而提供更精准的资金扶持；在政务领域，隐私计算有助于打通各部门数据，促进政务数据开放。

“通过隐私计算可以帮助算法触达更多数据，使算法的泛化能力更强、更好，在解决算法底层安全性的同时解决数据共享安全性。”他强调。

近年来，我国陆续出台了《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，发布了多项有利于促进数据安全与数据要素流通的政策措施，为隐私计算行业发展指明了方向，并推动了相关市场的形成与壮大。

王爽介绍，目前锘崴科技正从两方面促进隐私计算发展：一方面继续推广隐私计算，让更多人了解和参与隐私计算；另一方面，积极参与行业标准和指南制定，从技术角度提出问题、反映问题、解决问题。

“面临广阔的市场前景，锘崴科技将继续深耕隐私计算行业，让隐私计算在数据安全治理中发挥更大的效能，努力让数字经济的安全底座更加坚实。”王爽说。

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