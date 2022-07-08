人民网北京7月8日电 （黄盛）日前，国务院国企改革领导小组办公室召开“以高质量党建引领国企改革三年行动弘扬企业家精神激励担当作为专题推进会”。会上，国务院国企改革领导小组办公室副主任，国资委党委委员、副主任翁杰明表示，国有企业要促进党建工作与改革发展同频共振，要在混合所有制改革中加强党建工作，把建立党的组织、开展党的工作作为混改必要前提。

具体来看，对国有资本绝对控股企业，要按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》有关规定开展党建工作；对国有资本相对控股并具有实际控制力的企业，要结合实际参照国有独资、全资企业和国有资本绝对控股企业开展党建工作；对国有资本参股企业，国有资本出资方要加强党建工作领导指导，推动企业及时建立党的组织，开展党的工作，维护国有资产权益，严防国有资产流失。“要确保党建的独特优势在混合所有制企业充分彰显，国有资本发展到哪里，党的建设就要跟进到哪里。”翁杰明说，企业混改后，党组织关系、党建工作领导指导责任原隶属国资国企系统的原则上保持不变。

会上，中核集团、国家电网、中国五矿和浙江国资委、山东重工等5家单位进行了发言交流。

中核集团党组书记、董事长余剑锋表示，中核集团在重大工程现场全面开展党建联建，构建跨产业链、跨行业、跨单位的“区域统筹、资源整合、优势互补”工作体系，参建参研单位党组织实行“一体化”管理、“穿透式”协调，提高“命运共同体”意识，拉动产业链上下游近万家企业产能。

国家电网有限公司党组副书记、董事、总经理张智刚表示，国家电网扎实开展“旗帜领航”党建工程，在企业改革发展实践中彰显党的组织力、行动力、战斗力，着力夯实党建基础工作，推进实施“旗帜领航·提质登高”行动计划，坚持围绕中心抓党建，聚焦安全生产、特高压建设、科技创新等重点业务领域，制定10个专业《“党建+”工程实施方案》，细化融合举措，建立评价标准，形成党组（党委）抓统筹、业务部门抓融合、一线支部抓落实、广大党员争先锋的良性机制。

中国五矿党组书记、董事长翁祖亮表示，中国五矿从战略层面融入党建工作与生产经营，保证体系化融合；从制度层面融入党建工作与生产经营，保证法制化融合；从运营层面融入，保证机制化融合；从考核层面融入，保证激励一体化融合；从企业文化层面融入，保证思想根本上融合。

浙江省国资委党委书记、主任董贵波表示，浙江推动党建工作与生产经营深度融合，全面实施“全企一体、双融共促”工程大推进大落实年行动，开展混改企业党建样本建设。建立国企数字党建管理系统、“浙里国资运营监管”应用平台，构建国资国企数字化监管大脑和智治体系，注重发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

山东重工集团党委书记、董事长谭旭光表示，新时代国有企业家要做改革家、创新家、战略家。特别是大型制造领域的国有企业需要科技型战略企业家，要有前瞻性的创新判断力和风险担当力，面对科技的未知性和不确定性，始终保持正确战略方向。

此次会议也指出，国企改革三年行动实施以来，国企党的领导、党的建设取得了一系列重大成果，党的领导与公司治理有机统一路径更加清晰，党建工作与改革发展生产经营融合更加深入，干部职工干事创业积极性明显提高，党的领导党的建设在推动改革落实中发挥了重要政治保障作用。

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