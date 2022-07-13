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国家邮政局：上半年邮政行业业务总量6808.5亿元 同比增长6.0%

2022年07月13日10:33 | 来源：人民网
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人民网北京7月13日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，上半年，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成6543.1亿元，同比增长6.5%；业务总量累计完成6808.5亿元，同比增长6.0%。

图片来源于国家邮政局官网

国家邮政局介绍，上半年，邮政服务业务总量累计完成1151.6亿元，同比增长6.6%；邮政寄递服务业务量累计完成142.1亿件，同比增长11.0%；邮政寄递服务业务收入累计完成199.1亿元，同比增长3.1%。全国快递服务企业业务量累计完成512.2亿件，同比增长3.7%；业务收入累计完成4982.2亿元，同比增长2.9%。其中，同城业务量累计完成61.3亿件，同比下降5.1%；异地业务量累计完成442.3亿件，同比增长5.7%；国际/港澳台业务量累计完成8.6亿件，同比下降21.4%。

图片来源于国家邮政局官网

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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