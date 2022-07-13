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全国建成开通5G基站170万个 覆盖92%乡镇镇区

2022年07月13日10:08 | 来源：人民网
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人民网北京7月13日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，截至5月底，全国建成开通5G基站170万个，覆盖全国所有地级市、县城城区和92%的乡镇镇区，每万人5G基站数超过12个。

2021年7月12日，工业和信息化部联合中央网信办、国家发改委等九部门启动实施5G应用“扬帆”行动计划。一年来，在各方共同努力下，我国5G网络覆盖的广度和深度不断拓展，5G应用不断走深向实，在稳投资、强产业、促消费、助升级等方面发挥重要作用，为赋能制造业数字化转型、提升产业链供应链韧性、推动经济高质量发展注入了强劲动力。

数据显示，截至5月底，5G移动电话用户数达到4.28亿户，5G流量占移动流量比重达到27.2%，较去年同期增长19.1个百分点。5G应用覆盖国民经济40个大类，在全国200余家智慧矿山、1000余家智慧工厂、180余个智慧电网、89个港口、超过600个三甲医院项目中得到广泛应用。5G行业虚拟专网加快建设，由去年7月的1655个提升至6518个，增长近3倍，服务行业发展的能力明显增强。各地加大5G应用政策供给，采取建设创新平台、加大资金支持、推广典型案例等方式，共同推动5G应用步入快车道。

工业和信息化部表示，下一步将加强部门协同、部省联动，汇聚各方力量，全力落实5G应用“扬帆”行动计划，稳步推进5G网络建设，进一步夯实产业基础，加快5G应用规模化发展，更好赋能千行百业，服务经济社会高质量发展。

(责编：申佳平、吕骞)

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