人民网北京7月13日电 （记者王震）7月13日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍2022年上半年进出口情况。今年上半年，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，着力稳定宏观经济大盘，外贸进出口实现稳步增长。据海关统计，今年上半年我国货物贸易进出口总值19.8万亿元人民币，同比增长9.4%。其中，出口11.14万亿元，增长13.2%；进口8.66万亿元，增长4.8%。

具体分析，主要有5个方面的特点：

一是5、6月份外贸增速明显回升。5月份以来，随着国内疫情防控形势总体向好，各项稳增长政策效应逐渐显现，外贸企业复工复产有序推进，特别是长三角等地区进出口快速恢复，带动全国外贸整体增速明显回升。5月份我国外贸进出口同比增长9.5%，增速较4月份加快了9.4个百分点，6月份增速进一步提升为14.3%。

二是一般贸易进出口比重持续提升。上半年，我国一般贸易进出口12.71万亿元，增长13.1%，占我国外贸进出口总值的64.2%，同比提升了2.1个百分点；其中，出口7.16万亿元，增长19%；进口5.55万亿元，增长6.5%。同期，加工贸易进出口4.02万亿元，增长3.2%。

三是对主要贸易伙伴进出口保持增长。上半年，我国对东盟、欧盟、美国分别进出口2.95万亿、2.71万亿和2.47万亿元，分别增长了10.6%、7.5%和11.7%。同期，我国对“一带一路”沿线国家、RCEP贸易伙伴进出口分别增长17.8%和5.6%。

四是外贸经营主体活力进一步增强。上半年，我国有进出口实绩的外贸企业50.6万家，同比增加5.5%。其中，民营企业42.5万家，增加6.9%，进出口9.82万亿元，增长13.6%，占我国外贸进出口总值的49.6%，同比提升1.9个百分点。同期，外商投资企业进出口6.75万亿元，增长2.1%；国有企业进出口3.2万亿元，增长15.2%。

五是主要产品进出口平稳增长。上半年，我国机电产品进出口9.72万亿元，增长4.2%，占我国外贸进出口总值的49.1%。农产品进出口1.04万亿元，增长9.3%，占5.2%。同期，劳动密集型产品出口1.99万亿元，增长13.5%，占出口总值的17.8%。原油、天然气、煤炭等能源产品合计进口1.48万亿元，增长53.1%，占进口总值的17.1%。

总的来看，上半年我国外贸进出口展现出较强的韧性，一季度平稳开局，5、6月份迅速扭转了4月份增速下滑的趋势，为全年外贸保稳提质打下了坚实的基础。当前，新冠肺炎疫情和国际环境更趋严峻复杂，我国外贸发展仍面临一些不稳定不确定因素，保稳提质还面临不少压力。但是也要看到，我国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变。随着国家稳经济一揽子政策措施的落地见效，复工复产有序推进，我国外贸仍有望继续保持稳定增长。

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