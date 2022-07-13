中央企业深化专业化整合工作推进会现场。 来源：国务院国资委

人民网北京7月13日电 （黄盛）央企整合又有大动作。7月12日，在国务院国资委召开的中央企业深化专业化整合工作推进会上，包括中国电子和中国物流数字科技平台合作项目、中国航材和海南省通航业务合作项目、航天科工和东方电气集团能源装备企业划转项目、招商局集团和福建省供应链服务合作项目在内的三批13组专业化整合项目，集中签约，进一步加速推动中央企业专业化整合工作。

据悉，中央企业专业化整合是国资委着力推进的一项重点工作。在此次推进会上，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明翁杰明用“方式新、力度大、效果好”来概括近年来实施的一批专业化整合项目成效。

翁杰明表示，通过专业化整合，中央企业在重点领域服务保障大局的能力切实提升，“顶梁柱”和“压舱石”作用充分发挥。如：中国稀土集团为我国重要战略资源安全保驾护航；中国星网为保障我国通信产业发展与安全奠定坚实基础；组建国家管网集团使得我国油气保供能力持续增强；中粮和中储粮深化股权合作组建合资公司进一步筑牢我国粮食安全“基本盘”；鞍钢重组本钢、国源公司组建、中国建材整合水泥板块业务则有力推动国有经济布局结构优化；中国诚通、中国国新出资参与中央企业重组组建与股权多元化改革，为中央企业改革发展提供重要支持。同时，中国物流成功组建，招商局集团推动辽宁港口一体化发展，中国远洋海运收购东方海外国际和胜狮货柜，国药集团在新冠疫苗、血液制品、医药制造流通领域加大整合力度等项目夯实了我国产业链供应链的基础。

翁杰明也表示，中央企业专业化整合取得积极进展成效，但面对新形势新要求，仍然存在一些突出问题。有些企业主责主业不够聚焦，热衷于“铺摊子”“一窝蜂”，导致企业间同质化竞争和重复投资；有的企业业务板块不够清晰，管理幅度过宽、链条过长，“整而不合”“小散乱”问题依然存在；一些企业主动谋划、善作善成的能力不足，存在“等靠要”思想，工作实招硬招不多，专业化整合步伐比较缓慢。这些问题需要在下一步工作中切实予以解决。

也有业内人士表示，国资委推进中央企业专业化整合，旨在形成一批专业水平高、创新能力强、引领作用突出的“专精特新”子企业，打造一批具有全球竞争力的世界一流企业。具体来看，中央企业专业化整合将具体做到“五个聚焦”：一是聚焦主责主业和培育优势企业，加快央企间资源有效整合；二是聚焦提升核心竞争力，推进企业内部深度整合融合；三是聚焦发挥平台功能作用，实现产业集团与投资、运营公司协同联动；四是聚焦更大范围优化资源配置，推动中央企业与外部资源有机结合；五是聚焦提升整合效率效果，进一步创新工作方式方法。

另据人民网财经了解，2022年来，包括中国建材集团、通用技术集团、航空工业集团等中央企业均围绕旗下控股上市公司进行了优质资源的整合，涉及的上市公司平台包括凯盛科技、祁连山、中国汽研、中航机电、中航电子等。“要充分发挥上市公司功能，科学统筹各类资源，灵活采取发行股份购买资产、非公开发行股票、换股吸收合并等方式，推动优质资产向上市公司集中，切实提升专业化整合工作效果。”翁杰明说，下一步要深入开展央企间资源有效整合，在检验检测、医疗健康、装备制造、人工智能、新能源、云计算、钢铁、物流等重点领域和战略性、前瞻性新兴产业，加快培育竞争能力强、资源配置优的一流企业，并努力实现“应整尽整”“应合尽合”。

(责编：杨虞波罗、吕骞)