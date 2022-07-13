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我国成功发射天链二号03星

2022年07月13日09:14 | 来源：人民网
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我国成功发射天链二号03星。来源：中国航天科技集团

人民网北京7月13日电 （记者赵竹青）记者从中国航天科技集团获悉，7月13日0时30分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙（简称“长三乙火箭”）运载火箭，成功将天链二号03星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

天链二号是我国第二代地球同步轨道数据中继卫星，主要用于为飞船等载人航天器、中低轨道资源卫星提供数据中继和测控服务，为航天器发射提供测控支持。天链二号03星的发射成功，实现了天链二号卫星三星全球组网，我国在轨的中继卫星也增加至8颗。截至目前，5颗天链一号卫星和3颗天链二号卫星，全部由中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院（简称“火箭院”）抓总研制的长征三号甲系列运载火箭（简称“长三甲系列火箭”）发射，发射成功率100%。

据火箭院总体设计部总体副主任设计师张涛介绍，执行此次任务的长三乙火箭技术状态总体稳定，与此同时，型号队伍始终坚持在设计和研制过程中提升箭上可靠性、增强地面设备使用安全性。同时，本发火箭主要有3项技术状态变化，研制人员对控制系统、测量系统的电池加温电路以及时序测试仪进行了优化，进一步提高可靠性。

据了解，近年来，长三甲系列火箭持续保持高强密度发射，针对发射场地面设备使用时间较长、次数较多的现状，研制团队提前开展了发射场地面设备恢复阶段检修工作策划，在常规检查项目基础上，增加了电缆网信号检查、地面电源检查等严检项目，确保地面设备在检修完成后满足后续发射任务要求。

本次发射是长三甲系列火箭2022年第二次发射，也是长征系列运载火箭的第426次发射。

(责编：赵竹青、吕骞)

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