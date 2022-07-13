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中国人更爱存钱了？上半年人均同比多存约2040元

2022年07月13日11:07 | 来源：人民网
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人民网北京7月13日电 （记者罗知之）近日，人民银行公布的2022年上半年金融统计数据显示，上半年住户存款增加10.33万亿元，同比多增2.88万亿元。按照第七次全国人口普查结果公布的全国人口14.1亿为基数计算，相当于人均多存了约2040元。

央行近日公布的数据显示，2021年上半年人民币存款增加14.05万亿元，住户存款增加7.45万亿元。2022上半年人民币存款增加18.82万亿元，住户存款增加10.33万亿元，同比多增2.88万亿元。

这一数据也与储户问卷调查结果一致。此前人民银行发布的2022年第二季度城镇储户问卷调查报告显示，倾向于“更多储蓄”的居民占58.3%，比上季增加3.6个百分点；倾向于“更多消费”的居民占23.8%，比上季增加0.1个百分点；倾向于“更多投资”的居民占17.9%，比上季减少3.7个百分点。

由此可见，倾向于“更多储蓄”的居民在增加，而倾向于“更多投资”的居民在减少。

“近年来我国居民存款增长较快，尤其是2022年居民存款增速显著加快，在人民币存款中的占比持续提升。居民存款大幅度增长、储蓄意愿增强的原因是多方面的，既有短期影响也有长期因素。”招联金融首席研究员董希淼向人民网财经表示。

他分析表示，从短期因素看，主要是新冠肺炎疫情带来的冲击。从长期因素看，居民对未来收入和支出的不确定性预期提高，使得居民预防意识和储蓄意愿明显增强。

“居民存款持续增加提高我国经济发展韧性，增强居民部门抵御风险能力，但也反映出居民对未来预期转弱、消费需求不足、投资意愿下降等问题。”董希淼表示，下一步，应采取针对性的措施，稳住居民预期和信心，进一步提振居民消费和投资。

(责编：罗知之、吕骞)

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