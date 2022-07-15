2022年上半年国内生产总值562642亿元 同比增长2.5%
2022年07月15日10:25 | 来源：人民网
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人民网北京7月15日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，初步核算，上半年国内生产总值562642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%。分产业看，第一产业增加值29137亿元，同比增长5.0%；第二产业增加值228636亿元，增长3.2%；第三产业增加值304868亿元，增长1.8%。
其中，二季度国内生产总值292464亿元，同比增长0.4%。分产业看，二季度第一产业增加值18183亿元，同比增长4.4%；第二产业增加值122450亿元，增长0.9%；第三产业增加值151831亿元，下降0.4%。
(责编：初梓瑞、吕骞)
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