人民网北京7月15日电 （记者杨曦、王仁宏）今日，国家统计局公布了2022年上半年居民收入和消费支出情况。数据显示，上半年，全国居民人均可支配收入18463元，比上年同期名义增长4.7%，扣除价格因素，实际增长3.0%。

分城乡看，城镇居民人均可支配收入25003元，增长（以下如无特别说明，均为同比名义增长）3.6%，扣除价格因素，实际增长1.9%；农村居民人均可支配收入9787元，增长5.8%，扣除价格因素，实际增长4.2%。

上半年，全国居民人均可支配收入中位数15560元，增长4.5%，中位数是平均数的84.3%。其中，城镇居民人均可支配收入中位数22324元，增长3.8%，中位数是平均数的89.3%；农村居民人均可支配收入中位数8410元，增长5.7%，中位数是平均数的85.9%。

按收入来源分，上半年，全国居民人均工资性收入10576元，增长4.7%，占可支配收入的比重为57.3%；人均经营净收入2841元，增长3.2%，占可支配收入的比重为15.4%；人均财产净收入1665元，增长5.2%，占可支配收入的比重为9.0%；人均转移净收入3382元，增长5.6%，占可支配收入的比重为18.3%。

2022年上半年居民人均可支配收入平均数与中位数

居民消费支出方面，上半年，全国居民人均消费支出11756元，比上年同期名义增长2.5%，扣除价格因素影响，实际增长0.8%。分城乡看，城镇居民人均消费支出14677元，增长0.8%，扣除价格因素，实际下降0.9%；农村居民人均消费支出7881元，增长5.6%，扣除价格因素，实际增长4.0%。

上半年，全国居民人均食品烟酒消费支出3685元，增长4.2%，占人均消费支出的比重为31.3%；人均衣着消费支出725元，下降2.3%，占人均消费支出的比重为6.2%；人均居住消费支出2807元，增长6.0%，占人均消费支出的比重为23.9%；人均生活用品及服务消费支出670元，增长0.1%，占人均消费支出的比重为5.7%；人均交通通信消费支出1493元，增长2.6%，占人均消费支出的比重为12.7%；人均教育文化娱乐消费支出1037元，下降7.4%，占人均消费支出的比重为8.8%；人均医疗保健消费支出1041元，增长2.6%，占人均消费支出的比重为8.9%；人均其他用品及服务消费支出298元，增长4.5%，占人均消费支出的比重为2.5%。

2022年上半年居民人均消费支出及构成

(责编：王仁宏、吕骞)