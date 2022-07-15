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9.68亿立方米补水复苏华北地区河湖生态 多条河流实现全线贯通

2022年07月15日09:33 | 来源：人民网
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人民网北京7月15日电 （记者王仁宏）据水利部消息，近日，历时一个多月的华北地区河湖生态环境复苏2022年夏季行动顺利结束，累计补水9.68亿立方米，完成计划补水量的134.3%，置换12.68万亩沿线地下水农灌区，唐河、沙河等常年干涸河流实现全线贯通，独流减河、子牙新河、漳卫新河实现贯通入海，夏季补水任务圆满完成。

据悉，夏季补水行动涉及5条补水线路，19条补水支线，39条（个）补水河湖，丹江口水库、密云水库、岳城水库、于桥水库等12个水库参与补水，南水北调中线11个退水闸、分水口参与调度。补水量累计达到9.68亿立方米，其中南水北调中线补水达2.13亿立方米，京津冀当地水库补水达7.06亿立方米，均超额完成补水计划。此次补水累计置换了约12.68万亩耕地的地下水灌溉用水，有效压减超采区地下水开采量，补水沿线地下水亏空得到回补。

同时，唐河、沙河等8条白洋淀补水支线全部贯通，有效改善了大清河白洋淀水系连通性及水质情况。大清河白洋淀水系、子牙河水系、漳卫河水系分别经独流减河、子牙新河、漳卫新河贯通入海，入海水量达7842万立方米。为保障补水工作全程安全平稳运行，此次补水累计清理垃圾5.4万立方米，清理河障142处，清理违建114处，处理影响过流的施工场地4处，沿线各省市持续加强工程及补水沿线巡查和管护力度，补水河湖面貌显著改善。

(责编：王仁宏、吕骞)

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