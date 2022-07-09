人民网记者 罗知之 申佳平

6月份，国内疫情防控总体形势向稳趋好，重要民生商品供应充足，CPI环比持平，同比涨幅有所扩大。

保持物价稳定，事关千家万户切身利益，事关经济社会发展大局。今年以来，国际大宗商品价格高位震荡，全球各大经济体均面临较大通胀压力。保持经济运行在合理区间，必须发挥好稳物价的支撑作用。

从中央到地方，各部门尽心守护百姓的“米袋子”“菜篮子”“油罐子”……持续打出政策组合拳，抓落实、见行动，为物价的平稳运作打下坚实基础。

食品保供稳产，打好物价平稳“地基”

数据显示，6月份，食品价格环比下降1.6%，降幅比上月扩大0.3个百分点，影响CPI下降约0.30个百分点。

民以食为天。国务院常务会议指出，稳物价对稳经济大盘至关重要，粮食稳产增产是稳物价、提升粮食安全保障能力的关键举措，也有利于世界粮食市场稳定。

——做好农资产品保供稳价。受疫情及国际形势影响，今年春耕备耕期间，化肥、种子、农药价格普遍上涨。对此，农业农村部组织开展农资保供行动，加强农资供需调度、市场行情监测。

“从各地实打实收情况看，今年夏粮产量形势较好、超出预期。”农业农村部种植业管理司副司长吕修涛表示，今年行政推动力度之大、政策扶持力度之大、科学指导服务力度之大，都是多年少有，有力地扭转了不利局面。

——防范生猪价格过快上涨。6月份，受部分养殖户压栏惜售、疫情趋稳消费需求有所增加等因素影响，猪肉价格继续上涨，涨幅为2.9%，比上月回落2.3个百分点。

业内分析指出，市场存在非理性的压栏惜售和二次育肥等现象，部分媒体特别是自媒体捏造散布涨价信息、渲染涨价氛围，短期内加剧了市场惜售情绪。

5月20日，北京新发地市场的肉类批发商户在分割猪肉。新华社记者 李欣/摄

针对近期国内生猪价格过快上涨的问题，国家发展改革委密集“出手”。据了解，国家发展改革委价格司正研究启动投放中央猪肉储备，同时与大连商品交易所召开座谈会，商定会同有关方面进一步完善工作机制、形成工作合力，加强现货期货市场联动监管，及时排查异常交易，强化穿透式监管，依法严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格以及资本恶意炒作等违法违规行为，切实保障生猪市场平稳运行。

“展望今年后期，我国粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品生产稳定、供应充足。”国家发展改革委新闻发言人孟玮此前表示，“特别是随着应季鲜活农产品大量上市，市场供应量将持续增加，加之各地物流堵点卡点疏导得力，跨区调运能力明显增强，稳定居民消费价格具有坚实基础，国内CPI将继续运行在合理区间，能够完成全年3%左右的预期目标。”

能源供给稳定，稳物价获强力“支撑”

今年以来，国际能源供应形势严峻复杂，能源价格不断攀升。

数据显示，6月份，受国际油价上涨影响，国内汽油和柴油价格分别上涨6.7%和7.2%，涨幅比上月分别扩大6.1和6.6个百分点。同时，国际原油价格变动带动国内相关行业价格上涨，其中石油和天然气开采业价格环比上涨7.0%，石油煤炭及其他燃料加工业价格环比上涨3.6%。

在龙煤鸡西矿业公司杏花矿煤场，工人在倒运装车。新华社记者 张涛 摄

能源也是稳物价的基本支撑，多措并举，才能更好保障能源安全和价格总水平的基本稳定。

为减轻下游用户和消费者负担，降低实体经济运行成本，国家发展改革委6月29日表示，经国务院同意，当国际油价超过每桶130美元调控上限后，国内成品油价格短期内（不超过两个月）不再上调，后续如国际油价高于每桶130美元调控上限的时间累计超过两个月，将提前明确有关政策措施。

当前，煤炭仍是国家能源安全的重要“压舱石”。“以煤炭为‘锚’做好能源保供稳价工作。”国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮此前表示，通过完善煤炭产供储销体系、强化市场预期管理等措施，引导煤炭价格在合理区间运行，通过稳煤价来稳电价，进而稳定整体用能成本。

近期，人民银行、发展改革委和能源局联合印发通知，明确支持煤炭清洁高效利用专项再贷款额度增加1000亿元，专门用于同煤炭开发使用和增强煤炭储备能力相关的领域。

此次增加1000亿元额度后，支持煤炭清洁高效利用专项再贷款总额度达到3000亿元，有助于进一步释放煤炭先进产能，保障能源安全稳定供应，支持经济稳健前行。

物流保供畅通，缓解物价上升“压力”

物流成本是推高物价的重要因素之一。国务院常务会议要求，在做好疫情防控同时进一步畅通物流特别是重点地区物流，维护产业链供应链稳定。

3月份以来，国内疫情多点频发，因部分地方一度采取了层层加码、“一刀切”等管控措施，造成通行受阻、车辆滞留、物流不畅，对重要民生物资供应、产业链供应链稳定等带来较大影响。

针对受疫情影响的物流司机和物流企业，交通运输部积极会同财税、金融、社保等部门推进落实相关政策，特别是增值税留抵退税、免征小规模纳税人增值税、缓缴社保费、交通物流专项再贷款、货车贷款延期还本付息等纾困解难政策，着力减轻物流企业、个体司机的经营压力。

在加大对物流枢纽和物流企业的支持力度方面，财政部加大对民航等受疫情影响较大行业企业的纾困支持力度，对国内客运航班运行实施阶段性财政补贴。此外，安排约50亿元择优支持全国性重点物流枢纽城市，降低综合货运成本等。

与此同时，在各方共同努力下，物流保通保畅工作取得阶段性进展。 6月27日，交通运输部副部长赵冲久介绍：全国高速公路和港口航道保持畅通，无临时关闭的高速公路收费站和服务区；6月24日全国高速公路货车流量达到了748万辆，与2019年同期比增长18.3%；邮政快递揽收3.36亿件、投递3.48亿件……

6月9日，在北京丰台区一处货运中心外拍摄的等待运货的货车。新华社记者 李欣 摄

6月份，受供应增加、物流好转和囤货需求减少等因素影响，鲜菜、鸡蛋、鲜果和水产品价格环比分别下降9.2%、5.0%、4.5%和1.6%。

中国宏观经济研究院综合形势室主任、研究员郭丽岩认为，展望今年后期，各地物流堵点卡点疏导得力，跨区调运能力明显增强，稳定物价具有坚实基础，国内CPI将继续运行在合理区间。（实习生武师宇对本文亦有贡献）

(责编：申佳平、高雷)