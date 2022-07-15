人民网湖北7月15日电 （记者余璐）近日，2022年“美丽三峡”网评品牌活动正式启动。

党的十八大以来，三峡库区经济社会发展水平大幅提升，三峡移民生活更加幸福，三峡后续工作取得显著成效。库区沿岸省市因地制宜开展河道整治和精准帮扶工作，维护库岸稳定，打造循环经济产业链，不断改善人居环境和旅游环境。

据了解，此次“美丽三峡”网评品牌活动，将展示三峡后续环境保护工作取得的新成效，反映当地百姓的幸福感、安全感和获得感，面向世界讲好新时代的生态文明故事、美丽中国故事。

本次活动由中央网信办网络社会工作局、中国互联网发展基金会、水利部办公厅、水利部三峡司联合指导，水利部宣传教育中心、中国网、重庆市委网信办和湖北省委网信办共同主办。

来自人民网、新华网、光明网、中国经济网等多家中央和地方媒体的记者，以及网络正能量人士参与活动。活动期间，活动成员将走访重庆市和湖北省多地调研采访，考察重庆市江北区江北城段消落区综合治理、湖北省宜昌屈原镇西陵峡村精准帮扶等多个项目工程，展现三峡库区生态文明建设新气象。

据悉，本次活动是“发现最美 你评我论”网评品牌活动的首场行动，系列活动将围绕实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家、建设生态文明、推进乡村振兴等主题，挖掘典型案例和人物故事，推出相关网络作品。

(责编：杨虞波罗、吕骞)