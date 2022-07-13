黄盛

日前，中国人民银行发布了2022年上半年金融统计数据报告和2022年上半年社会融资规模增量统计数据报告。数据显示，上半年我国人民币贷款增加13.68万亿元，同比多增9192亿元。上半年我国社会融资规模增量累计为21万亿元，比上年同期多3.2万亿元；其中对实体经济发放的人民币贷款增加13.58万亿元，同比多增6329亿元。

在货币供应方面，6月末，我国广义货币（M2）余额258.15万亿元，同比增长11.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和2.8个百分点；狭义货币（M1）余额67.44万亿元，同比增长5.8%，增速分别比上月末和上年同期高1.2个和0.3个百分点。

多位行业人士表示，今年上半年，金融统计数据显示，伴随着政策发力与需求恢复共振，当前流动性合理充裕，金融支持实体经济力度较大，信贷结构优化，企业的综合融资成本稳中有降，金融服务实体经济的质量和效率有所提升。

社会融资增速明显回升

“今年以来，中国人民银行加大稳健的货币政策实施力度，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，努力服务实体经济，稳住经济大盘。”7月13日，中国人民银行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘在国新办举行的上半年金融统计数据情况新闻发布会上表示，上半年金融数据显示，流动性供给合理增加，金融机构加大对实体经济的信贷支持力度。

据悉，中国人民银行数据统计显示，2022年上半年，我国社会融资规模增量累计为21万亿元，比上年同期多3.2万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加13.58万亿元，同比多增6329亿元。6月份，社会融资规模增量为5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元。

也有行业人士在接受人民网财经采访时表示，社会融资改善受益于政策发力和需求恢复，以及政府债券和表内外信贷明显扩张。特别是今年6月的社会融资增量，是近五年同期均值的1.8倍；社会融资存量增速为10.8%，较上月提高0.3个百分点，创下去年下半年以来新高，这表明国内实体融资水平明显改善。

社会融资规模增量示意图。 数据来源：Wind客户端

财信研究院副院长伍超明向人民网财经表示，6月社会融资总量大幅扩张、增速明显回升，受益于财政部明确要求今年6月底前基本完成新增专项债券发行工作，推动6月份政府债券净融资额达到1.6万亿元，创下历史单月最高水平，同比多增8676亿元，贡献了6月社会融资同比增幅的近六成。此外，随着国内疫情冲击明显缓解和扩信贷等系列政策加快发力显效，实体信贷需求继续回暖，6月新增人民币贷款（社会融资口径）较上月多增7409亿元，也是社会融资改善的重要支撑因素。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，社会融资大幅冲高，除了上述原因外，还与在政策发力和疫情缓和共同作用下、宽信用效应正在充分显现有关。他向人民网财经表示，6月宏观经济修复势头进一步增强，房地产市场也有所回暖，带动实体经济融资需求回升；此外，以“国常会33条”为代表的一揽子措施加速落地，政策性金融稳增长进一步发力，助推企业中长期贷款同比大幅多增。

信贷总量与结构双双改善

中国人民银行数据显示，上半年人民币贷款增加13.68万亿元，同比多增9192亿元。分部门看，住户贷款增加2.18万亿元，其中，短期贷款增加6209亿元，中长期贷款增加1.56万亿元；企（事）业单位贷款增加11.4万亿元，其中，短期贷款增加2.99万亿元，中长期贷款增加6.22万亿元，票据融资增加2.11万亿元；非银行业金融机构贷款增加103亿元。6月份，人民币贷款增加2.81万亿元，同比多增6867亿元。其中，6月末投向制造业的中长期贷款余额同比增长29.7%，比各项贷款的增速高18.5个百分点；普惠小微贷款余额同比增长23.8%，比各项贷款增速高12.6个百分点；普惠小微授信户数为5239万户，同比增长36.8%。

中国人民银行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘在7月13日国新办举行的上半年金融统计数据情况新闻发布会上。 来源：国新网

“上半年，我国信贷结构持续优化。中国人民银行充分发挥结构性货币政策的精准导向作用，推出多项结构性货币政策工具，加大普惠小微贷款的支持力度，支持中小微企业稳定就业，不断强化对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。”阮健弘表示，今年6月，新发放企业贷款利率为4.16%，比上年同期低34个基点，企业综合融资成本稳中有降。

中国人民银行货币政策司司长邹澜在7月13日国新办举行的上半年金融统计数据情况新闻发布会上表示，5月以来，国内疫情形势好转，国务院稳经济一揽子政策措施加快落地，财政政策、货币政策、产业政策均加大了实施力度，主要经济指标明显改善，国民经济运行总体触底回暖。从金融数据来看，信贷投放明显增加，企业融资总体较好；居民贷款受疫情影响同比少增，但6月以来也呈现了恢复态势。邹澜认为，未来随着疫情形势总体受控，预计宏观经济会保持稳步复苏，企业和居民的资产负债表有望逐步修复改善，信贷支持将保持较强的力度。

伍超明表示，人民币贷款增速已连续两个月回升，且信贷结构出现明显改善迹象。如企业部门加杠杆是本月信贷扩张的主力，且企业票据冲量现象明显缓解，企业中长贷同比多增6000多亿元，贡献全部信贷同比多增额的近九成。

伍超明认为，企业信贷明显扩张原因主要有四：一是政策性银行对基建投资的支持力度大幅加码（如新增8000亿元信贷额度等），推动基建配套信贷融资需求改善，是企业中长贷大幅好转的主因；二是近期中国人民银行新增大量优惠性专项再贷款和加大普惠小微贷款支持工具力度等助企纾困政策，也有利于提振企业融资需求；三是房地产市场逐渐筑底并缓慢回升，加上出口仍具有韧性，亦有助于产业链上相关企业融资需求改善；四是疫情冲击缓解后，疫情期间积压融资需求集中释放也对信贷形成支撑。

适时灵活运用多种货币政策工具

金融数据总量与结构均明显改善，反映出货币政策工具加快发力显效的同时，经济活力也已逐渐趋于恢复。

中国人民银行货币政策司司长邹澜在7月13日国新办举行的上半年金融统计数据情况新闻发布会上。 来源：国新网

据邹澜介绍，今年以来，中国人民银行出台了三项新的结构性货币政策工具，包括：科技创新再贷款，主要支持高新技术企业、专精特新中小企业、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军企业等科技企业；推动普惠养老专项再贷款试点，主要支持符合条件的普惠养老机构，推动增加普惠养老服务供给；开展交通物流专项再贷款，主要支持公路货物运输经营企业和货车司机等受疫情影响较大的企业和个人。

“加上去年四季度出台的碳减排支持工具、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，这些基本属于阶段性工具，长期性的主要是支农支小再贷款、再贴现工具，结构性货币政策工具箱已比较丰富和完善。”邹澜说：“下一阶段，继续提高企业和居民扩张意愿，最重要的是让生产生活更加稳步高效地转动起来，保持经济回暖势头，稳住实体部门的收入、预期和信心，进一步提升内生增长动能和经济活力。”

王青向人民网财经表示，预计下半年货币政策将在稳增长方向上保持较强连续性，“以我为主”的政策基调不会动摇。另外，为进一步降低实体经济融资成本，推动楼市尽快回暖，下半年在政策利率保持基本稳定的前景下，LPR报价或还有一定下调空间。

邹澜表示，下半年，中国人民银行将继续实施好稳健的货币政策，加快落实已确定的政策措施，包括实施好前期出台的各项结构性货币政策工具，引导金融机构按照市场化、法治化原则，增强金融服务实体经济的能力；引导政策性开发性银行落实好新增8000亿元信贷规模和设立3000亿元金融工具，支持基础设施建设；还包括提早完成全年向中央财政上缴结存利润，助力稳住经济大盘、稳就业保民生。

(责编：郭思邈、吕骞)