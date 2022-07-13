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人民银行回应河南村镇银行风险事件：99%银行业资产处在安全边界内

2022年07月13日16:09 | 来源：人民网
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国新办举行上半年金融统计数据情况新闻发布会。张馨摄

人民网北京7月13日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2022年上半年金融统计数据情况。人民银行金融稳定局局长孙天琦在会上表示，河南村镇银行风险事件发生以来，人民银行积极配合地方政府和监管部门稳妥应对，指导分支机构履行维护区域金融稳定的责任，做好流动性风险监测和应急保障。整体看，我国金融风险收敛，总体可控，99%的银行业资产处在安全边界内。

“截至2021年末，我国银行业机构总资产345万亿，占整个金融业总资产的90%。‘银行稳则金融稳’，2021年四季度央行评级结果显示，参评的4398家银行业机构中，在安全边际内的1-7级金融机构有4082家，机构数量占银行业参评机构的93%，资产规模占银行业参评机构的99%。其中，24家大型银行评级始终保持在1-5级，是优良评级，资产规模占整个银行业参评机构的70%，是整个金融业的压舱石。8-D级的高风险机构共316家。高风险机构数量占银行业参评机构的7%，但是资产规模仅占银行业参评机构的1%。也就是说，绝大部分中小银行的央行评级均处于安全边界内。”孙天琦说。

(责编：罗知之、吕骞)

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