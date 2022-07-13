人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国人更爱存钱了？人民银行：消费意愿将稳步回归

2022年07月13日16:04 | 来源：人民网
小字号

国新办举行上半年金融统计数据情况新闻发布会。张馨摄

人民网北京7月13日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2022年上半年金融统计数据情况。人民银行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘在会上表示，预计随着疫情的逐步缓解，居民的投资意愿将逐步恢复，消费意愿将稳步回归。

阮健弘介绍，二季度人民银行的储户问卷调查显示，倾向于“更多储蓄”的居民占58.3%，比上季度上升3.6个百分点，倾向于“更多投资”的居民占17.9%，比上季度下降3.7个百分点，居民储蓄存款意愿的边际上升，投资意愿的边际下降，主要是由于二季度新冠肺炎疫情在我国局部地区有所反复，居民对流动性的偏好有所上升。同时，资本市场波动加大，居民的风险偏好有所降低，预计随着疫情的逐步缓解，居民的投资意愿将逐步恢复，消费意愿将稳步回归。

“今年以来，我国的住户存款，还有企业的存款，规模都增加比较多，存款利率小幅回落。6月末，住户存款规模为112.8万亿元，比年初增加了10.3万亿元，同比多增2.9万亿元。企业存款规模是74.9万亿元，比年初增加了5.3万亿元，同比多增3.1万亿元。一方面，金融机构通过贷款、债券投资等形式，加强对实体经济的支持力度，相应的派生存款有所增加。另一方面，上半年我国实施大规模增值税留抵退税政策，增加了实体部门的存款。”阮健弘表示，6月份，新吸收的定期存款利率为2.5%，明显下降，比上年同期低16个基点。存款利率的下降，有利于降低金融机构负债成本，增强对实体经济支持的可持续性。

阮健弘认为，未来，预计居民和企业部门的存款将平稳增长。同时，人民银行将继续深化利率市场化改革，完善市场化利率形成和传导机制，优化央行的政策利率体系，推动降低企业综合融资成本。

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行回应河南村镇银行风险事件：99%银行业资产处在安全边界内
　　国新办举行上半年金融统计数据情况新闻发布会。张馨摄 人民网北京7月13日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2022年上半年金融统计数据情况。…
中国人更爱存钱了？人民银行：消费意愿将稳步回归
　　国新办举行上半年金融统计数据情况新闻发布会。张馨摄 人民网北京7月13日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2022年上半年金融统计数据情况。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部