国新办举行上半年金融统计数据情况新闻发布会。张馨摄

人民网北京7月13日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2022年上半年金融统计数据情况。人民银行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘在会上表示，预计随着疫情的逐步缓解，居民的投资意愿将逐步恢复，消费意愿将稳步回归。

阮健弘介绍，二季度人民银行的储户问卷调查显示，倾向于“更多储蓄”的居民占58.3%，比上季度上升3.6个百分点，倾向于“更多投资”的居民占17.9%，比上季度下降3.7个百分点，居民储蓄存款意愿的边际上升，投资意愿的边际下降，主要是由于二季度新冠肺炎疫情在我国局部地区有所反复，居民对流动性的偏好有所上升。同时，资本市场波动加大，居民的风险偏好有所降低，预计随着疫情的逐步缓解，居民的投资意愿将逐步恢复，消费意愿将稳步回归。

“今年以来，我国的住户存款，还有企业的存款，规模都增加比较多，存款利率小幅回落。6月末，住户存款规模为112.8万亿元，比年初增加了10.3万亿元，同比多增2.9万亿元。企业存款规模是74.9万亿元，比年初增加了5.3万亿元，同比多增3.1万亿元。一方面，金融机构通过贷款、债券投资等形式，加强对实体经济的支持力度，相应的派生存款有所增加。另一方面，上半年我国实施大规模增值税留抵退税政策，增加了实体部门的存款。”阮健弘表示，6月份，新吸收的定期存款利率为2.5%，明显下降，比上年同期低16个基点。存款利率的下降，有利于降低金融机构负债成本，增强对实体经济支持的可持续性。

阮健弘认为，未来，预计居民和企业部门的存款将平稳增长。同时，人民银行将继续深化利率市场化改革，完善市场化利率形成和传导机制，优化央行的政策利率体系，推动降低企业综合融资成本。

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