郭宁宁

编者按：日前，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》(以下简称《指导意见》)，就主动顺应经济社会数字化转型趋势，充分释放数字化发展红利，全面开创数字政府建设新局面作出部署。为进一步宣传好数字政府建设的重要意义、核心价值、实施关键，即日起人民网推出系列权威解读稿件。本期推出中共福建省委常委、省政府常务副省长郭宁宁的文章《坚定不移推进数字福建建设 高标准打造高效协同数字政府》。

· 提高思想认识，增强建设数字政府的责任感紧迫感。

· 数字福建的探索实践为福建推进数字政府建设提供了坚实基础。

· 全方位纵深推进数字政府建设，以更大力度更实举措提升政务服务能力……以基础平台为依托，着力提升公共底座支撑能力；以提升效能为导向，着力优化数字应用服务能力；以数据共享为核心，着力强化数据要素供给能力；以高效有序为标准，着力健全制度规则保障能力。

早在2000年，习近平同志在福建工作时，就深刻洞察信息科技发展趋势，极具前瞻性地作出了建设数字福建的重大战略决策，亲自部署推动全省电子政务建设。今年4月，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二十五次会议时强调，要全面贯彻网络强国战略，把数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府数字化、智能化运行，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。这为我们加快数字政府建设指明了前进方向、提供了根本遵循。福建省委、省政府高度重视数字福建建设，始终按照习近平同志擘画的数字福建建设宏伟蓝图，以数字化建设推动高质量发展，以数字化平台提供高效率政务服务，以数字化应用创造高品质生活，不断推动数字福建建设深度融入全省经济社会发展各个方面。

近日，国务院印发了《关于加强数字政府建设的指导意见》（以下简称《指导意见》），标志着数字政府建设进入统筹化、标准化、规范化的新时代。福建省将深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，全面落实《指导意见》部署要求，围绕新发展阶段数字福建建设，加快推动政府数字化转型、智能化运行，打响“便利福建”服务品牌，打造数字中国样板区。

一、提高思想认识，增强建设数字政府的责任感紧迫感

党的十八大以来，习近平总书记站在党和国家事业发展全局的高度，对数字政府建设重大理论和实践问题进行了深刻阐述。我们要深刻学习领会、认真贯彻落实，以加快数字政府建设的实际行动和实际成效忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（一）加强数字政府建设，根本是始终坚持和加强党的全面领导。中央深改委会议指出，要把坚持和加强党的全面领导贯穿数字政府建设各领域各环节，坚持正确政治方向。数字政府建设不仅涉及政府职能转变，还贯穿于经济、政治、文化、社会、生态文明建设各方面全过程，加强数字政府建设，必须把坚持和加强党的全面领导作为根本保证，充分发挥领导核心作用，确保党把方向、谋大局、定政策、促改革，确保数字政府建设始终沿着正确的方向前进。

（二）加强数字政府建设，目的是满足人民对美好生活的向往。习近平总书记始终把以人民为中心的发展思想摆在重要位置，多次强调要把增进人民福祉作为信息化发展的出发点和落脚点。数字政府建设，一头连着党和政府，一头连着企业群众，数字政府建设要始终聚焦企业和群众的现实关切，着力破解办事难、办事慢、办事繁问题，打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字化政务服务体系。

（三）加强数字政府建设，方向是以数字化转型整体驱动治理方式变革。中央深改委会议指出，要以数字化改革助力政府职能转变，构建协同高效的政府数字化履职能力体系。数字政府建设，就是要将新一代数字技术与政府治理创新深度融合起来，全方位推动政府治理流程再造和模式优化，对治理的体制机制、组织架构、方式流程、手段工具进行全方位、系统性重塑，提高政府决策科学化水平和管理服务效率，催生经济社会发展新动能。

（四）加强数字政府建设，关键是强化系统观念。中央深改委会议指出，要强化系统观念，健全科学规范的数字政府建设制度体系，依法依规促进数据高效共享和有序开发利用。数字政府建设是一项系统性改革工程，必须加强顶层设计，以制度体系建设为重要抓手，统筹建设公共基础设施和共性支撑平台，加快构建数字政府全方位安全保障体系，实现公共数据全量汇聚、融合治理、共享开放和深度利用，更好赋能数字经济发展、数字场景应用和数字社会建设。

二、数字福建的探索实践为福建推进数字政府建设提供了坚实基础

20多年来，福建始终牢记习近平同志的嘱托，持续推进信息化建设，在电子政务、数字经济、智慧社会等方面率先探索。福建把电子政务作为数字福建的引领工程，持续优化政务服务，2021年福建省级数字政府服务能力在全国位列优秀级，闽政通在省级政务类APP中位列优秀级，福建省人民政府门户网站在全国排名第二。2018年以来，福建还连续成功举办四届数字中国建设峰会，将数字政府作为峰会重要内容，集中展示全国数字政府建设和发展成果，为各地提供理论实践交流平台。福建以举办峰会为契机，认真学习借鉴各地先进经验做法，全面提速数字政府建设。多年来，福建不断深化数字政府创新实践，为全国数字政府建设探索了路径、提供了样本。

（一）坚持统一领导，构建协同推进的体制机制。20多年来，福建省委、省政府坚持一张蓝图绘到底，持续强化和提升数字福建领导和推进机制，形成了纵向横向职能协同、业务衔接、分工负责的信息化组织管理体系。同时，加强制度设计、政策引领，先后制定实施5份数字福建专项规划、22份年度工作要点，确保数字政府建设始终沿着习近平同志当年指引的方向前进。

（二）坚持统建共享，构建集约融通的建设格局。时任福建省省长习近平同志在数字福建建设伊始就提出了“要统筹、不要多头”的建设原则。在基础平台层，福建建成被称为数字福建“点睛工程”的全省政务信息网，避免各部门重复建设专网，节约投资近7亿元，并于2012年建成全国首个省级政务云平台。在业务平台层，持续迭代优化省级一体化协同办公平台、省统一实名认证和授权平台、省市两级政务服务总线、公共数据开放平台、公共数据开发服务平台等公共平台，省级政务数据汇聚共享平台已汇聚79个省直部门6200多项400多亿条数据记录和文件，日均提供在线数据共享、查询/核验100多万次，日均批量交换3600多万条，为经济发展、政务服务和社会治理提供了强大数据支撑。

（三）坚持服务为先，构建贴近民生的应用体系。习近平同志强调，数字福建要“贴近社会、贴近民生、贴近企业”。福建始终把服务部门、服务全局作为出发点，把服务民生、服务基层作为落脚点，积极开展网上政务服务应用创新，大力推进“省内通办”“跨省通办”，整合各级政务服务资源，形成全省行政审批“一张网”，全力打造能办事、快办事、办成事的“便利福建”，各级政务服务事项全程网办比例超过80%，“一趟不用跑”事项占比90%以上，闽政通APP已覆盖1300余项民生服务，实现高频便民事项掌上办。福建还上线金融服务云平台，汇聚对接市场监管、税务、电力、社保等17个政府部门和公共事业单位4410多项涉企数据，运用人工智能算法对企业信用进行综合评估、精准画像，解决传统审批流程数据不对称难题，帮助金融机构全面及时掌握企业真实经营和资信情况，精准对接融资需求和金融供给，有效破解中小微企业融资难融资贵问题。目前，平台已入驻金融机构116家，注册用户超21万户，省内各家金融机构通过平台发布570余款金融产品，累计为超3.7万户企业（含个体工商户）解决融资需求近4.4万笔、金额超1500亿元。新冠肺炎疫情发生以来，福建大力开展数字抗疫，依托闽政通APP开发上线并迭代优化“福建健康码”，实现“一码通行”“一码通用”。按照平战融合理念，构建省市县乡村多级协同、全省涉疫系统融合联动的省疫情防控一体化服务平台，构建覆盖全省的疫情防控数字网，实时汇总防疫大数据生成“防疫一张图”。上线“福建省疫情防控便民服务平台”和“惠企政策‘掌上知’服务平台”，便利企业群众生产生活。

（四）坚持安全防护，构建可靠守底的保障制度。习近平总书记强调，网络安全和信息化是一体之两翼、驱动之双轮，必须统一谋划、统一部署、统一推进、统一实施。20多年来，福建始终坚持数字政府建设与保障信息安全并重，成立数字福建顾问委员会和专家委员会，聘请包括多位院士在内的知名专家对规划编制、项目论证、安全防护等全过程进行咨询指导，在全国率先建立起网络与信息安全组织协调机构，网络安全体系建设与信息化建设同步协调推进，同步规划、同步建设、同步验收，20多年来福建未发生重大网络安全事故。

三、全方位纵深推进数字政府建设，以更大力度更实举措提升政务服务能力

当前，福建数字政府建设进入了新阶段、开启了新征程。福建将深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想和关于数字中国、智慧社会的重要论述，全面落实国务院《指导意见》，把数字政府建设作为数字福建建设的重要内容，聚焦提高效率、提升效能、提增效益，加快推进数字政府建设，以高质量政务服务助力全方位推进高质量发展超越。

（一）以基础平台为依托，着力提升公共底座支撑能力。要提升政务云、电子政务网络、重点共性应用和业务协同平台支撑能力，整合构建结构合理、互联互通、集约高效的基础平台体系。福建建设上线了“福建省经济社会运行和高质量发展监测与绩效管理平台”，通过运用信息化手段，密切跟踪分析地区行业走势，科学做好监测预警，实现“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”。当前，福建正在积极再造数字政府整体新布局，规划建设“1241+N”一体化体系，形成结构合理、泛在智联的数字基础设施布局。其中，“1”是建设覆盖全省的上下贯通、横向联通的政务“一张网”；“2”是指政务业务云和政务数据云“两朵云”，并建设统一云管平台；“4”是一体化应用支撑平台、一体化公共数据平台、一体化运维监管平台、一体化综合集成平台，实现数据共享和业务协同；“1”是一个综合门户，打造数字政府的官方唯一总入口；“N”是创新数字政府N个应用服务。

（二）以提升效能为导向，着力优化数字应用服务能力。要以数字技术与政府治理深度融合为抓手，统筹经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护和政府内部运行数字化转型，全面提升政府履职效能。福建将秉持“经济管理要统筹、社会治理要下沉”理念，更大力度推进政务流程全面优化、系统再造，加快政府管理服务标准化、规范化、透明化，积极改进政务服务模式，拓展政务服务功能，提高政府行政效率，让企业和群众办事更便捷，切实提升基层社会治理水平。当前，福建正加快建设全省公共数据汇聚共享服务体系，全省各级各部门政务信息系统基本实现应接尽接，推动公共数据资源应汇尽汇，着力破除部门壁垒、打破数据烟囱，为打造政务服务“一网通办”、省域治理“一网统管”、政府运行“一网协同”高效协同数字政府提供坚实数据基础。

（三）以数据共享为核心，着力强化数据要素供给能力。要加强数据统筹管理，持续丰富数据资源，强化数据治理，加强数据高效共享，促进数据有序开发利用，充分释放数据要素价值。去年，福建成立了省属国企福建省大数据有限公司，作为全省公共数据资源一级开发机构，对公共数据进行汇聚、整合、治理、脱敏脱密等一系列基础性的数据处理，形成可供开发利用的数据资源。下一步，福建还将筹建福建大数据交易中心，积极探索数据要素市场化配置，建立数据资源基础制度和标准规范，完善数据资源分类分级和授权使用制度，建立公共数据“网上超市”，扩大公共数据有序开放和开发利用，加快实现从“用数据治理”向“对数据治理”的全面转变。同时，加强数据安全保护，构建涵盖分类分级、合规检测、安全管控、数据鉴权、数据脱敏等业务模块的数据安全防护体系，切实强化数据安全保护。

（四）以高效有序为标准，着力健全制度规则保障能力。要建立健全与数字政府建设相适应的法律法规、标准规范、运行规则等制度规则体系，突破制约建设发展的瓶颈。近年来，福建先后出台了《福建省大数据发展条例》《福建省电子政务建设和应用管理办法》《福建省政务数据管理办法》等一系列地方法规和规范性文件，正在研究制定《福建省公共数据资源开放开发管理办法》。下一步，福建将加快完善全方位、多层次、立体化的数字化治理法规制度体系，研究制定一整套与数字政府相适应的体制机制和工作规范，加快构建科学先进、层次分明、管用实用的数字政府标准规范体系，在创新实践中总结形成更多理论成果和制度成果，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献更多“福建经验”。（作者为中共福建省委常委、省政府常务副省长）

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(责编：陈键、吕骞)