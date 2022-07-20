人民网北京7月20日电 （记者杨虞波罗）记者从中国气象局获悉，连日来，我国多地发生山洪等灾害，未来几天川黔鄂鲁苏皖等地有较强降水，江南华南等地将有大范围高温天气，天气气候形势依然十分严峻。17日、19日，中国气象局党组对做好防汛救灾气象服务保障工作进行了周密部署，并在20日对近期防汛救灾气象服务保障工作进行再安排再部署。中国气象局党组书记、局长庄国泰表示，要认真落实党中央、国务院决策部署，立足防大汛、抗大险、救大灾，坚持“人民至上、生命至上”，切实把做好防汛救灾气象服务工作作为当前首要任务，压实气象服务责任，强化信息报告，落实气象预警和应急联动机制，做好气象监测和预报预警服务，提高精细服务水平，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用。

中国气象局指出，“七下八上”（7月16日至8月15日）是我国主汛期最为关键的阶段，北方进入主雨季，同时南海和西北太平洋的台风进入活跃期，全国旱涝形势和初夏相比一般会发生转折，汛期防灾减灾将进入最为吃紧的时期。

会议就做好近期气象防灾减灾工作提出要求。

要进一步做好“七下八上”气象监测预报预警工作。要充分认识天气气候的极端复杂性，坚持底线思维、极限思维，不断提高灾害性天气预报准确率，第一时间主动向地方党委、政府主要领导汇报强降雨监测预报预警情况，为各级党委、政府指挥部署防汛减灾工作提供科学决策支撑。

要强化山洪、地质灾害等气象保障服务工作。要充分发挥自然灾害综合风险普查成果应用，加强与相关部门的会商研判、信息共享和协同联动，积极做好强降雨引发的山洪、滑坡、泥石流、城市内涝等次生灾害气象风险预报预警，加强中小河流洪水易发区和地质灾害隐患点等关键区域的雨情监测，加强流域上下游、左右岸信息共享、天气会商和联防。

要全力做好能源保供气象服务。重点做好供电区和受电区的气象条件监测预报预警，关注局地强对流对电网安全的不利影响，做好气象对能源保供迎峰度夏的影响分析和服务，关注大风、雷电对油气设施防雷安全的影响，保障电网安全。同时，要为光伏、风能等新能源开发提供好气象服务支撑。

要切实做好高温防暑气象服务。重点针对电力、港口、供水、农业等高温敏感性行业做好专项气象服务和风险提示，为相关部门部署高温应对工作提供决策依据，防范高温天气对供水供电等城市安全运行、户外作业、农业生产及公众出行产生不利影响；加强宣传提醒公众做好防暑降温准备。

要聚焦做好秋粮丰收保障气象服务。南方各地气象部门要密切关注“双抢”期间天气变化，全力以赴做好水稻机收、烘干和机种各阶段气象服务工作；东北地区等粮食主产区要密切关注暴雨、渍涝、北上台风以及病虫害等不利条件，提高农业气象灾害监测预报预警的水平，做好农业生产全链条“伴随式”气象服务，切实保障秋粮生产。

要做好信息报告和值班值守以及疫情防控工作。强化值班值守工作，严格执行领导带班及值班员24小时在岗值班制度；遇有重大天气过程，要及时调配充足的值班力量，确保值班工作有序高效运转；持续提高重大突发事件报告的针对性和精准性；要继续落实好当地疫情防控的要求，努力将疫情影响降到最低，全力确保汛期业务服务正常运转。

(责编：杨虞波罗、高雷)