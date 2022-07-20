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工信部：推动移动智能终端未成年人保护国家标准出台

2022年07月20日15:28 | 来源：人民网
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人民网北京7月20日电 （记者赵竹青）工信部官网20日发布《工信部对十三届全国人大五次会议第4311号建议的答复》（以下简称《答复》）。《答复》称，将引导终端行业持续做好未成年人适用智能终端、未成年人网络保护功能等相关产品技术的跟踪研发，积极推进相关标准化工作。推动移动智能终端未成年人保护相关团体、行业标准上升为国家标准。

《答复》显示，此前，工信部已组织终端企业主动调研对接未成年人网络保护监管政策和市场需求，鼓励引导企业从身份识别、时间管理、远程监控、应用及内容管理、听视力保护等方面开展未成年人网络保护相关基础功能的研发和标准化工作，形成《移动智能终端未成年保护模式技术要求》《移动终端未成年人保护技术要求》两项推荐性行业、团体标准，为上层未成年人网络保护专用软件开发和功能调用提供支持。

与此同时，工信部还将强化软件产业引导，做好软件安全监管；强化监管能力建设，做好网上违规处置；强化行业指导引导，做好行业自律和公益宣传，持续做好未成年人网络保护相关工作。

在网络监管方面，工信部将加强相关专用软件功能开发应用，做好网上违法违规处置：纵深推进APP专项治理，重点加大对违规收集使用未成年用户个人信息等行为的检测和处置力度。深入开展电信诈骗专项治理，不断加强反诈技防体系建设，完善长效制度体系。提升网上定位溯源和依法处置的技术能力，依法处置网络涉赌、涉暴，涉黄等有害信息，以及各类违法违规应用，有效净化青少年网络环境。

(责编：赵竹青、高雷)

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