人民网北京7月20日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，商务部服贸司负责人20日表示，2022年上半年，我国企业承接服务外包合同额9875亿元人民币（币种下同），执行额6454亿元，同比分别增长12.3%和14.3%。其中，承接离岸服务外包合同额5473亿元，执行额3607亿元，同比分别增长10.7%和10.0%。

从业务结构看，上半年，我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）执行额分别为1553亿元、642亿元和1413亿元，同比分别增长2.9%、17.8%和15.2%。其中，检验检测服务、信息技术解决方案服务、互联网营销推广服务、金融后台服务等离岸服务外包业务增速较快，同比分别增长85.6%、85.3%、61.7%和37.1%。

从区域布局看，上半年，全国37个服务外包示范城市总计承接离岸服务外包合同额4911亿元，执行额3295亿元，同比分别增长10.5%和10.6%，分别占全国总额的89.4%和90.9%。长三角地区承接离岸服务外包合同额2462亿元，执行额1810亿元，同比分别增长11.7%和11.1%，分别占全国总额的44.8%和49.9%。

从国际市场看，上半年，我国承接中国香港、美国、欧盟离岸服务外包执行额分别为755亿元、709亿元和479亿元，同比分别增长20.4%、3.6%和17.4%，合计占我离岸服务外包执行额的53.8%。我国承接RCEP成员国离岸服务外包执行额877亿元，同比增长8.9%，合计占我离岸服务外包执行额的24.3%。

从企业性质看，上半年，民营企业承接离岸服务外包执行额1111亿元，占全国30.8%，同比增长33.2%，比全国平均增速高出23.2个百分点。外商投资企业承接离岸服务外包执行额1607亿元，同比增长8.5%，占全国44.6%。

从吸纳就业看，截至2022年6月底，我国服务外包累计吸纳从业人员1440万人，同比增长7.9%，其中大学及以上学历927万人，占64.4%。上半年，服务外包新增从业人员45万人，同比增长1.1%，其中大学及以上学历29万人，占65.5%。

(责编：赵竹青、高雷)