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国防科技先进技术成果转化在苏州结出硕果

2022年07月20日14:15 | 来源：人民网
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人民网北京7月20日电 （记者赵竹青）记者从国家国防科技工业局获悉，先进技术成果转化长三角园区7月19日正式开始启用运转。作为国家国防科技工业局推动先进技术成果转化的“排头兵”，先进技术成果长三角转化中心（以下简称转化中心）于2021年7月在苏州揭牌，承担探索先进技术成果转化新模式的重要使命。成立以来，建立了先进技术成果转化联络机制和联络员对接机制，梳理有效成果5000项，摸排技术需求556项，推动落地项目85项，密切跟踪项目104项。

国家国防科技工业局党组书记、局长张克俭在致辞中指出，先进技术成果转化是科技创新活动的重要环节，是实现科技强到企业强、产业强、经济强的通道，是解决创新到产业“最后一公里问题”的有效手段。面对逆全球化思潮滋生蔓延的国际环境，必须进一步发挥高新技术的溢出效益，支撑科技自立自强和经济社会转型升级。

张克俭强调，转化中心要肩负使命，加快探索，加快实践，汇聚军民技术，培养专业队伍，把握市场规律，协同地方资源，利用资本力量，提供优质服务，释放成果潜能，落地更多优质“专精特新”企业，助力区域经济高质量发展，为经济社会发展、国家新发展格局构建做出新贡献、注入新动能。

会上，国家国防科技工业局、国家知识产权局共同发布《先进技术成果转化目录（第八批）》。同时发布关键设备设施数据库、先进技术产品转化应用成果库、国家先进技术转化应用公共服务平台数据库、先进技术成果转化政策库等专项资源，首批战略合作伙伴目录及首批公共服务平台入驻机构名录。

当前，转化中心正在建设供给渠道、开放模式、信用体系，探索制定统一的成果评价标准、孵化器入驻评价标准和转化项目评定标准。

(责编：赵竹青、高雷)

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