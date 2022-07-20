人民网北京7月20日电 （记者杨虞波罗）今日，国家邮政局市场监管司副司长边作栋就“布局‘十四五’谱写新篇章 开启快递业高质量发展新征程”接受国家邮政局网在线访谈。边作栋谈到，为凸显“十四五”对行业服务质量的重视，国家邮政局将“提升行业服务质效”作为首要任务提出，具体包括五个方面的内容。

一是提高服务供给水平。全面提升快递服务的稳定性、时效性和规范性。目前，国家局正在推动快递“三分”，即成本分区、服务分层、产品分类。《规划》也提到要加强模式创新，提供多层次、多时效的快递服务。健全完善由经济快递、标准快递、商务快递等组成的服务产品体系，更好满足多领域、多场景、多样化快递服务需求。

二是优化市场主体生态。支持企业总部对标对表国际领军企业，提升现代化管理水平和企业综合实力。鼓励加盟制企业完善管理机制，健全现代企业制度。引导加盟制企业总部与加盟企业树立共同体意识，合理优化利益分配机制。推动企业公平良性竞争，坚持差异化发展路径，打造不同类型的服务优势。

三是增强综合运输效能。升级公路运输能力，发展高效能智慧化干线车队，提高车辆运输效率。提升航空快递运力，强化临空设施建设，壮大货运机队规模，加强客机腹舱利用，优化配置航线时刻，发展无人机运递。鼓励高铁快递发展，推动配套设施建设、流程对接和信息共享。依托港口等资源，在有条件区域开展水路运输。支持建设航空、高铁快递枢纽，推动交通枢纽、物流枢纽同步规划建设快递基础设施，完善功能配套。

四是提升末端服务能力。加快建立设施布局合理、服务多元智能、运营集约高效的末端服务体系。推动在城市居住社区、机关、校园、商厦和交通枢纽场站配建末端综合服务站，支持智能快件箱等智能末端服务设施建设。鼓励末端集约化、平台化发展，健全宅递、箱递、站递等多元服务模式，提升末端服务规范化、标准化和信息化水平。

五是推进区域协调发展。统筹京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等城市群网络资源布局，形成分工合理、优势互补的区域发展格局，促进国内统一大市场建设。完善区域分拨中心布局，优化网络路由，增强干支线网络衔接效能。引导企业总部在中西部地区加大投资力度，高水平建设快件分拨转运中心。

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