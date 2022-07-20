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国家邮政局：2025年实现快递业务量1500亿件 快递业务收入15000亿元

2022年07月20日13:52 | 来源：人民网
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人民网北京7月20日电 （记者杨虞波罗）今日，国家邮政局市场监管司副司长边作栋就“布局‘十四五’谱写新篇章 开启快递业高质量发展新征程”接受国家邮政局网在线访谈。边作栋谈到“十四五”时期快递业的主要目标，他表示，到2025年基本建成网络联通内外、服务深入城乡、设施智能集约、运行安全环保、产业深度融合、治理协同高效的现代快递服务体系。

边作栋谈到，在服务质量方面，产品体系不断丰富，科技创新广泛应用；城市收投智慧多元，农村地区基本实现建制村直接收投快件，实现建制村快递服务通达率超过90%；时限准时率有效提高，重点地区快递服务72小时准时率达到80%，用户满意度稳中有升，超过80分。

在规模实力方面，实现“1135”，即年均快递业务量增长超100亿件；累计新增就业岗位100万个；年服务用户3000亿人次；形成5个年业务量超200亿件或年业务收入超2000亿元的快递品牌。支撑制造业产值超过2万亿元，带动农产品销售超过1万亿元。2025年，实现快递业务量1500亿件、快递业务收入15000亿元。

在产业协同方面，支撑电商发展的多种服务模式不断创新，与农业、制造业实现深度融合，与金融等关联服务领域合作有序开展，在产业链、供应链中的资源整合能力和综合服务水平得到提升。

在安全监管方面，寄递渠道本质安全水平、安全治理现代化水平、安全监管智能化水平、应急保障水平全面提升，安全生产事故得到有效遏制，行业运行整体态势更加稳定，寄递安全环境更加优化，应急保障体系更加完备，邮件快件生产安全生产事故发生率五年降低15%。

在绿色环保方面，快递业绿色发展水平显著提升，生态环保意识不断增强，包装治理换挡升级，资源消耗强度明显下降，能效水平大幅提高，运输结构更为合理，绿色分拨中心和绿色网点更加普及，可循环快递包装保有量超过1000万个。

在治理效能方面，法规标准制度逐渐完善，现代化监管方式广泛应用。依法监管能力持续提升，监督执法质效不断增强，用户和快递员群体合法权益得到更好保障，市场竞争环境公平有序。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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