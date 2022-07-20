人民网北京7月20日电 （记者杜燕飞）“信息通信行业快速发展的同时，如何降低能源的消耗和二氧化碳排放是值得思考的话题。”日前，中国移动通信集团广东有限公司无线优化中心室经理刘大洋在做客人民网时表示，发展创新型绿色通信网络是信息通信行业推动实现“双碳”目标的有益实践。

他介绍说，数据中心的设备用电是一方面，更大的能耗在冷却方面，当前数据中心的冷却方式正在发生变革。5G基站运维，可以运用信息化和智能化手段，以远程巡检代替人工巡检，降低车辆碳排放。同时，通过能效数字化，实现设备用电状态的可视、可管、可控，避免设备因为低效用电、浪费用电造成能效损失。

在刘大洋看来，随着数字基础设施建设的加速推进，在我国“双碳”目标背景下，信息通信行业在碳减排方面挑战与机遇并存。

“一方面，信息通信行业可以分析行业能耗，推出节能措施，通过智能化技术方案，促进产业升级。另一方面，能够整理相关智能化算法、技术方案，在行业内形成统一标准，帮助其他行业实现绿色升级发展。”刘大洋建议，信息通信行业在持续护航数字经济发展的同时，在移动基站建设方面，把设备和组网做到极简，逐步推进绿色极简的网络建设，把信息通信技术和能源技术深度融合，实现对能源的转换、存储、控制进行数字化、网络化和智能化。

谈及新技术如何推动“双碳”目标实现，刘大洋认为，要以能耗评估管理作为切入点，引入AI技术，比如人工智能技术和机器学习算法。“我们从绿色网络建设、新能源应用、自然冷源利用和潮汐能源调度方面，打造了基站智管家平台，实现了在信息产业的规模快速增长前提下，网络电费和电量的不升反降。”

信息通信行业绿色转型发展，离不开上下游企业的协同发展。在构造绿色产业链供应链方面，刘大洋强调，提供绿色、生态产品是绿色供应链的基本要求之一。绿色供应链就是要在整个供应链中综合考虑对环境的影响、对能源效率使用的现代管理方式。

“当前，对于设备制造商和服务提供商等上游企业，我们研发和推广绿色低碳技术，降低通信行业相关设备功耗。与设备厂家研发高集成度数字芯片，比如仿真散热技术。与新能源企业、输配电企业、电力交易机构，联合打造建、购、储、供、用一体的绿色电力应用体系。”刘大洋说，对于消费者等终端用户，打造了无线网络AI能耗管理平台，在保证客户感知的前提下，动态分时段对基站采取不同的节能手段，在实现降本增效的同时，锻造一张高速、低碳、智能、安全的绿色网络。

“目前，我们已经探索了通信行业能耗计量和评判标准，把行业里高能耗、低效率问题归类整理，形成相应计量标准，在行业内达成共识。”刘大洋说。

(责编：赵竹青、高雷)