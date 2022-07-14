人民网北京7月14日电 （记者杜燕飞）“太好了，油价又降了，加满一箱油又能便宜不少呢，我这就去加油喽。”家住北京市朝阳区的张女士高兴地说，前几天，私家车油箱即将“见底”，自己忍住了没有去加油，就为了等这次油价再次下调。

2022年国内油价历次调整。数据来源：国家发改委网站

国家发改委表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自7月12日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低360元和345元。折合成升价后，92号汽油每升下调0.28元，95号汽油每升下调0.30元，0号柴油每升下调0.29元。

本次调价是国内油价今年第三次下调，也是年内首次“两连降”。调价后年内成品油价格调整呈现“十涨三跌”格局。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花14元。

记者梳理发现，本轮成品油零售价格下调后，除海南及部分多价区外，其余地区的92号汽油价格将回归至“8元”时代。以“北上广”为例，北京92号汽油最高零售价格为8.78元/升，上海92号汽油最高零售价格为8.74元/升，广州92号汽油最高零售价格为8.8元/升。

据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（6月28日至7月11日）国际油价大幅下降。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降4.95%。预计短期内油价仍将震荡运行。一方面全球原油供应紧张局面仍未有效缓解，对油价构成支撑。另一方面市场担忧全球经济衰退，原油需求受到抑制。多重因素影响下，油价波动频率可能加剧。

“本轮计价周期内，国际原油价格呈现震荡下行走势。虽然计价周期末期，市场供应担忧令油价再次回涨，但原油价格整体依然呈现跌势。”金联创成品油分析师马建彩对人民网记者表示。

下一次成品油调价窗口将于7月26日24时开启。隆众资讯成品油分析师李彦告诉人民网记者，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现下行的趋势。目前来看，虽然供应趋紧预期仍在，但市场对经济和需求的担忧延续，预计下一轮成品油调价下调的概率较大。

值得注意的是，按照现行成品油价格机制，国内成品油价格根据国际油价（成品油调价日前10个工作日的平均价格）变动，每10个工作日调整一次。根据《石油价格管理办法》有关规定，当国际油价超过每桶130美元调控上限后，汽、柴油价格原则上不提或少提。

今年6月底，财政部、发改委发布《关于做好国际油价触及调控上限后实施阶段性价格补贴有关工作的通知》（以下简称《通知》）明确，当国际油价高于130美元每桶时，国内成品油价格阶段性不再上调，同时还将由中央财政对炼油企业实行阶段性价格补贴，以抵消国际油价上涨部分。政策持续时间暂按两个月掌握。

“《通知》是在国际油价高企的情况下，为国内成品油价格调控做出的一种政策微调，对石油价格管理办法的一种完善和补充，为可能出现的国际原油价格进一步上涨制定的一种应对预案，避免出现一旦油价继续上扬而导致出现的负面效应，进而可能导致对国内石油市场保供造成直接影响。”对外经济贸易大学国际商务战略研究院执行院长董秀成表示。

附：各地92号汽油最高零售价

海南海口：92号汽油9.89元/升

西藏拉萨：92号汽油9.65元/公升

贵州贵阳：92号汽油8.91元/升

四川成都：92号汽油8.87元/升

重庆：92号汽油8.83元/升

广西南宁：92号汽油8.83元/升

广东广州：92号汽油8.8元/升

深圳：92号汽油8.8元/升

湖北武汉：92号汽油8.79元/升

河南郑州；92号汽油8.79元/升

北京：92号汽油8.78元/升

甘肃兰州：92号汽油8.78元/升

河北石家庄：92号汽油8.78元/升

天津：92号汽油8.78元/升

山东济南：92号汽油8.76元/升

辽宁沈阳：92号汽油8.75元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油8.74元/升

吉林长春：92号汽油8.74元/升

江苏南京：92号汽油8.74元/升

上海：92号汽油8.74元/升

青海西宁：92号汽油8.74元/升

浙江杭州：92号汽油8.74元/升

福建福州：92号汽油8.73元/升

江西南昌：92号汽油8.73元/升

湖南长沙：92号汽油8.72元/升

安徽合肥：92号汽油8.72元/升

山西太原：92号汽油8.72元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油8.71元/升

宁夏银川：92号汽油 8.67元/升

陕西西安：92号汽油8.65元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油8.49元/升

备注：数据来源于各省市发改委网站，汽油价格包含消费税、增值税以及城建税和教育费附加，西藏汽油价格按照每公升计算。

(责编：杨虞波罗、吕骞)