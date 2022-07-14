人民网北京7月14日电 （记者王仁宏）近日，住房和城乡建设部办公厅印发通知，决定在历年城市体检工作基础上，继续选取北京等59个城市（包括直辖市、计划单列市、省会城市和部分设区城市，以下简称“样本城市”），开展2022年城市体检工作。

根据通知，此次将采取城市自体检、第三方体检和社会满意度调查相结合的方式开展城市体检，从生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力8个方面建立城市体检指标体系。样本城市可以结合新冠肺炎疫情防控、自建房安全专项整治、老旧管网改造和地下综合管廊建设等工作需要，适当增加城市体检内容。

通知明确，样本城市要明确各类指标的数据来源和采集方式，确保数据真实准确。同时，运用新一代信息技术，加快建设省级和市级城市体检评估管理信息平台，实现与国家级城市体检评估管理信息平台对接。加强城市体检评估数据汇集、综合分析、监测预警和工作调度，建立“发现问题—整改问题—巩固提升”联动工作机制，鼓励开发与城市更新相衔接的业务场景应用。

各样本城市要对照城市体检指标体系中的评价标准，综合评价“城市病”问题治理成效，分析城市建设发展状况以及新冠肺炎疫情防控、自建房安全专项整治、老旧管网改造和地下综合管廊建设等专项工作进展情况，提出下一年度城市建设意见和建议。并围绕城市更新行动实施，分析评价城市在优化布局、完善功能、提升品质、底线管控、提高效能、转变方式等方面的问题短板，为编制城市更新五年规划和年度实施计划、确定更新项目提供现状分析和工作建议。

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