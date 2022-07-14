人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国与韩国积极推动自贸协定第二阶段谈判

2022年07月14日09:15 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月14日电 （记者赵竹青）据商务部官网消息，7月13日，中国商务部与韩国产业通商资源部通过视频方式举行自贸协定第二阶段谈判首席谈判代表会议。双方就跨境服务贸易、投资和金融服务等议题规则和负面清单市场准入问题开展深入磋商，取得积极进展。

双方认为，中韩互为重要经贸伙伴，积极推进中韩自贸协定第二阶段谈判，早日取得实质性成果，将提升双边服务贸易和投资的开放与合作水平，进一步激发两国贸易潜力，推动中韩经贸关系迈上新台阶。

中韩互为重要贸易伙伴。建交30年来，中韩贸易实现跨越式发展，2021年双边贸易额突破3600亿美元，是建交当年的72倍。今年1至5月，中韩贸易额达1522.6亿美元，同比增长10.2%。

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国与韩国积极推动自贸协定第二阶段谈判
　　人民网北京7月14日电 （记者赵竹青）据商务部官网消息，7月13日，中国商务部与韩国产业通商资源部通过视频方式举行自贸协定第二阶段谈判首席谈判代表会议。双方就跨境服务贸易、投资和金融服务等议题规则和负面清单市场准入问题开展深入磋商，取得积极进展。…
农业农村部公告推广26个水产新品种
　　人民网北京7月14日电 （记者王仁宏）近日，农业农村部印发《中华人民共和国农业农村部公告第578号》，公布镜鲤“龙科11号”、凡纳滨对虾“海兴农3号”、栉孔扇贝“蓬莱红3号”、刺参“鲁海2号”等26个经全国水产原种和良种审定委员会审定通过的水产新品种。 截至目前，农业农村部已公告266个水产新品种，为有力推进水产种业振兴、水产养殖业高质量发展提供了种源保障。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部