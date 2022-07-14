人民网北京7月14日电 （记者赵竹青）据商务部官网消息，7月13日，中国商务部与韩国产业通商资源部通过视频方式举行自贸协定第二阶段谈判首席谈判代表会议。双方就跨境服务贸易、投资和金融服务等议题规则和负面清单市场准入问题开展深入磋商，取得积极进展。

双方认为，中韩互为重要经贸伙伴，积极推进中韩自贸协定第二阶段谈判，早日取得实质性成果，将提升双边服务贸易和投资的开放与合作水平，进一步激发两国贸易潜力，推动中韩经贸关系迈上新台阶。

中韩互为重要贸易伙伴。建交30年来，中韩贸易实现跨越式发展，2021年双边贸易额突破3600亿美元，是建交当年的72倍。今年1至5月，中韩贸易额达1522.6亿美元，同比增长10.2%。

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